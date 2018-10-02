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  • Егоров – о религиозном скандале в «Томи»: «Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем»

Егоров – о религиозном скандале в «Томи»: «Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем»

2 октября 2018, 14:50
13

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал скандал в матче 14-го тура ФНЛ «Луч»«Томь» (2:2).

Ранее защитник томичей Дмитрий Тихий заявил, что арбитр встречи Игорь Низовцев перед выходом не поле заставил внять его с запястья религиозную атрибутику – красную нить. Игрок назвал судью безбожным человеком.

«Могу этому мальчику, который говорит такие вещи, сказать одно: «Господи вразуми его. Он не ведает, что творит». Это можно расценить, как разжигание религиозной вражды.

Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем.

ФИФА неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии не придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать», – сказал Егоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Луч Томь Тихий Дмитрий Егоров Александр Низовцев Игорь
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1538483211
А это уже оскорбление чувств верующих))) Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем
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GoldPlayFIFARus9
1538483453
Не люблю я религиозных фанатиков. Такие могут убить и глазом не моргнуть
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polozovs
1538483528
Одно дело убирать цепочки и кольца, для того, что избежать удушья и нанесение травм, другое убирать нить с запястья! Нельзя довалить до абсурда! Салах, Зе и многие другие молятся перед матчем, другие крестятся - это что тоже запретить ? Религия, какая бы она не была - это то что над футболом и запрещать ее нельзя! Повторюсь, одно дело травмоопасно, другое запрещать сам факт веры!
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maxpav
1538483593
Егоров набирает силы и пытается угрожать всем и каждому. Прямо какой то шварценнегер футбольный. Этот судья постоянно влипает в какие то ситуации, после которых оказывается дисквалифицированным. Но это его ничему не учит.К сожалению. В народе говорят - Дураком жил - дураком и помер.
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Добрый Бобер
1538484147
Всё правильно сказал.
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Chesn0k
1538484672
там не нить, а камбоскини, т.е чётки https://zen.yandex.ru/media/id/5adb5be01410c3a7dd480ecb/nit-razdora-religioznyi-skanadal-v-fnl-5bb2289b9f3bb400aa408ee5?
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BRO_football
1538485474
Эх, за такие поступки Низовцева в Европе сразу бы уволили.
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Бан
1538496202
Религиозная атрибутика не имеет никакого отношения к Религии, она имеет отношение к Церкви и попам.
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prezent2017
1538990975
Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем для Егорова.
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