Егоров – о религиозном скандале в «Томи»: «Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал скандал в матче 14-го тура ФНЛ «Луч» – «Томь» (2:2).

Ранее защитник томичей Дмитрий Тихий заявил, что арбитр встречи Игорь Низовцев перед выходом не поле заставил внять его с запястья религиозную атрибутику – красную нить. Игрок назвал судью безбожным человеком.

«Могу этому мальчику, который говорит такие вещи, сказать одно: «Господи вразуми его. Он не ведает, что творит». Это можно расценить, как разжигание религиозной вражды.

Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем.

ФИФА неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии не придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать», – сказал Егоров.