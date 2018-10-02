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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Егоров – о религиозном скандале в «Томи»: «Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал скандал в матче 14-го тура ФНЛ «Луч»«Томь» (2:2).

    Ранее защитник томичей Дмитрий Тихий заявил, что арбитр встречи Игорь Низовцев перед выходом не поле заставил внять его с запястья религиозную атрибутику – красную нить. Игрок назвал судью безбожным человеком.

    «Могу этому мальчику, который говорит такие вещи, сказать одно: «Господи вразуми его. Он не ведает, что творит». Это можно расценить, как разжигание религиозной вражды.

    Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем.

    ФИФА неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии не придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

    На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2018 14:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:29

      Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем для Егорова.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 2 октября 2018, 19:03

      Религиозная атрибутика не имеет никакого отношения к Религии, она имеет отношение к Церкви и попам.

      1
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 2 октября 2018, 16:04

      Эх, за такие поступки Низовцева в Европе сразу бы уволили.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 октября 2018, 15:51

      там не нить, а камбоскини, т.е чётки
      https://zen.yandex.ru/media/id/5adb5be01410c3a7dd480ecb/nit-razdora-religioznyi-skanadal-v-fnl-5bb2289b9f3bb400aa408ee5?

      0
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 2 октября 2018, 15:42

      Всё правильно сказал.

      6
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      Рейтинг: +187

      maxpav 2 октября 2018, 15:33

      Егоров набирает силы и пытается угрожать всем и каждому. Прямо какой то шварценнегер футбольный. Этот судья постоянно влипает в какие то ситуации, после которых оказывается дисквалифицированным. Но это его ничему не учит.К сожалению. В народе говорят - Дураком жил - дураком и помер.

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 2 октября 2018, 15:32

      Одно дело убирать цепочки и кольца, для того, что избежать удушья и нанесение травм, другое убирать нить с запястья!
      Нельзя довалить до абсурда!
      Салах, Зе и многие другие молятся перед матчем, другие крестятся - это что тоже запретить ?
      Религия, какая бы она не была - это то что над футболом и запрещать ее нельзя!
      Повторюсь, одно дело травмоопасно, другое запрещать сам факт веры!

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > polozovs 2 октября 2018, 16:02

      Это футбол над религией. И прогибаться под каждый культ не надо.
      Странно: есть оскорбление чувств верующих - а как же с неверующими? Мне вот неприятны сквернословящие пропитые хари с крестами на груди. Как и пьяные мусульмане. Вы свою веру не уважаете, а лезете к другим людям с нравоучениями.
      Правильно говорят: между Богом и человеком посредников быть не может. А если ты без какой-то нити чувствуешь себя ущербным, то ты не верующий.

      9
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 2 октября 2018, 15:30

      Не люблю я религиозных фанатиков. Такие могут убить и глазом не моргнуть

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 октября 2018, 15:26

      А это уже оскорбление чувств верующих)))

      Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем

      3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 2 октября 2018, 15:12

      Пусть татушку красную набьет и никто придираться не будет, а так есть правило все лишнее перед матчем убрать.

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > silver29 2 октября 2018, 15:23

      предложить убрать или заклеить а не самому срезать или снимать

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > giluxa1963 2 октября 2018, 15:30

      и что не так, в тексте хоть и опечатки но понятно, что арбитр заставил игрока самого снять ....... или правила не читали ?

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > silver29 2 октября 2018, 16:12

      судья сам срезал нить не предложив заклеить из за этого и весь шум

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > silver29 2 октября 2018, 17:37

      На лбу?!!

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