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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Томи»: «Арбитр запретил мне играть с православной нитью на запястье. Это богохульство!»

    Защитник «Томи» Дмитрий Тихий подверг критике арбитра Игоря Низовцева после матча 14-го тура ФНЛ с «Лучом» (2:2). По словам футболиста, судья запретил ему выходить на поле с православной атрибутикой.

    «То, что делал судья… Понятно, определeнная работа ведeтся. Всe началось ещe в подтрибунном помещении.

    Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда еe не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

    А тут Низовцев сказал: «Либо убирай еe, либо на поле не выпущу!» Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев еe с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

    Инспектор, узнав об этом, удивился: «Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается». Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

    Что не устроило конкретно по судейству? Вы смотрели игру? Тогда, думаю, всe видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной, а фолы в нашу сторону», – сказал Тихий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 14:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 октября 2018, 00:20

      Я уже писал, но повторю: Нет в православии никакой нити! Это суеверие. А вот в Каббале и сатанизме она есть!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 октября 2018, 19:39

      Вот объясните мне зачем раздувать скандал на ровном месте. Он запретил, потому что такие правила безопасности, в том числе цепочки, серьги и браслеты. Он это сделал не потому что он сатанист.
      А со стороны игрока это по-моему пиар.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 октября 2018, 16:27

      Так ты покайся и смирись, что ты жалуешься?)

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 октября 2018, 16:04

      рпц в действии

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 октября 2018, 15:47

      Вообще-то не бывает православной нити...
      В других религиях - да, бывает в качестве оберега...

      0
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 1 октября 2018, 15:31

      Ну не знаю, нам ещё в школе наглядно показывали какие последствия может иметь ношения колец, браслетов и, особенно, цепочек во время спортивного мероприятия.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 октября 2018, 15:15

      " Она у меня с рождения и я ее не разу не снимал..." Он сам то понял, что он сказал, он представляет разницу в объеме запястья новорожденного и взрослого мужика. Если ее никогда не снимать с рождения, это нить давно бы перерезала ему руку. Врет, как сивый мерин, как поп, верующий ты наш.

      10
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер > kykyi 1 октября 2018, 15:27

      Ну может она сначала была "поясной", потом "наплечной", а уже потом "запястной". :-D

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Добрый Бобер 1 октября 2018, 15:35

      Похоже ему этой нитью при рождении голову перевязали. мозг сжали и до сих пор не снимают.

      3
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      Рейтинг: +4469

      Snek 1 октября 2018, 15:09

      Богохульство - это фигня которую напридумывали в РПЦ и вам лохам втюхивают как чистую монету за большие бабки.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2018, 14:51

      Он бы ещё с бусами на шее из панцирей черепах вышел играть. Судья просто заботится о здоровье других футболистов, а ну как в глаз кому крестиком православным попадёт после активного размахивания в пылу борьбы ручёшками!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Fan Loko mik 1 октября 2018, 14:57

      Тут про нить говорится.

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      Рейтинг: +2054

      almanev 1 октября 2018, 14:42

      Видать не много значит раз дал срезать.

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