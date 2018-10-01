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  • Защитник «Томи»: «Арбитр запретил мне играть с православной нитью на запястье. Это богохульство!»

Защитник «Томи»: «Арбитр запретил мне играть с православной нитью на запястье. Это богохульство!»

1 октября 2018, 14:40
12

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий подверг критике арбитра Игоря Низовцева после матча 14-го тура ФНЛ с «Лучом» (2:2). По словам футболиста, судья запретил ему выходить на поле с православной атрибутикой.

«То, что делал судья… Понятно, определeнная работа ведeтся. Всe началось ещe в подтрибунном помещении.

Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда еe не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

А тут Низовцев сказал: «Либо убирай еe, либо на поле не выпущу!» Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев еe с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

Инспектор, узнав об этом, удивился: «Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается». Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

Что не устроило конкретно по судейству? Вы смотрели игру? Тогда, думаю, всe видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной, а фолы в нашу сторону», – сказал Тихий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Томь Луч Тихий Дмитрий Низовцев Игорь
Комментарии (12)
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almanev
1538394141
Видать не много значит раз дал срезать.
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Fan Loko mik
1538394707
Он бы ещё с бусами на шее из панцирей черепах вышел играть. Судья просто заботится о здоровье других футболистов, а ну как в глаз кому крестиком православным попадёт после активного размахивания в пылу борьбы ручёшками!
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Snek
1538395750
Богохульство - это фигня которую напридумывали в РПЦ и вам лохам втюхивают как чистую монету за большие бабки.
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kykyi
1538396145
" Она у меня с рождения и я ее не разу не снимал..." Он сам то понял, что он сказал, он представляет разницу в объеме запястья новорожденного и взрослого мужика. Если ее никогда не снимать с рождения, это нить давно бы перерезала ему руку. Врет, как сивый мерин, как поп, верующий ты наш.
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Добрый Бобер
1538397101
Ну не знаю, нам ещё в школе наглядно показывали какие последствия может иметь ношения колец, браслетов и, особенно, цепочек во время спортивного мероприятия.
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kotmyshka
1538398059
Вообще-то не бывает православной нити... В других религиях - да, бывает в качестве оберега...
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Jack24
1538399095
рпц в действии
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Chesn0k
1538400427
Так ты покайся и смирись, что ты жалуешься?)
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Yev
1538411998
Вот объясните мне зачем раздувать скандал на ровном месте. Он запретил, потому что такие правила безопасности, в том числе цепочки, серьги и браслеты. Он это сделал не потому что он сатанист. А со стороны игрока это по-моему пиар.
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multiscan
1539465650
Я уже писал, но повторю: Нет в православии никакой нити! Это суеверие. А вот в Каббале и сатанизме она есть!
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