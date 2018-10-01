Защитник «Томи»: «Арбитр запретил мне играть с православной нитью на запястье. Это богохульство!»

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий подверг критике арбитра Игоря Низовцева после матча 14-го тура ФНЛ с «Лучом» (2:2). По словам футболиста, судья запретил ему выходить на поле с православной атрибутикой.

«То, что делал судья… Понятно, определeнная работа ведeтся. Всe началось ещe в подтрибунном помещении.

Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда еe не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

А тут Низовцев сказал: «Либо убирай еe, либо на поле не выпущу!» Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев еe с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

Инспектор, узнав об этом, удивился: «Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается». Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

Что не устроило конкретно по судейству? Вы смотрели игру? Тогда, думаю, всe видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной, а фолы в нашу сторону», – сказал Тихий.