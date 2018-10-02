Аллегри: «Вынужденный отдых пойдет Роналду на пользу»

Главный тренер «Ювентуса»​ Массимилиано Аллегри считает, что дисквалификация форварда туринцев Криштиану Роналду пойдет ему на пользу.

«Криштиану сыграл в каждом матче с тех пор, как перешел в «Ювенутс». Этот вынужденный небольшой отдых пойдет ему на пользу.

Хорошо, что можно будет рассчитывать на него в матчах против «Манчестер Юнайтед», – сказал Аллегри.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Янг Бойз» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.