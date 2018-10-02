Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Аллегри: «Вынужденный отдых пойдет Роналду на пользу»

    Главный тренер «Ювентуса»Массимилиано Аллегри считает, что дисквалификация форварда туринцев Криштиану Роналду пойдет ему на пользу.

    «Криштиану сыграл в каждом матче с тех пор, как перешел в «Ювенутс». Этот вынужденный небольшой отдых пойдет ему на пользу.

    Хорошо, что можно будет рассчитывать на него в матчах против «Манчестер Юнайтед», – сказал Аллегри.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Янг Бойз» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:38

      С Янг Бойз они справятся и без Роналду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 октября 2018, 07:43

      Хоть даст другим поиграть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11