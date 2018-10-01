Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хеведес хочет выучить русский язык: «Надо сократить просьбы перевести, что написано на этикетке»

Хеведес хочет выучить русский язык: «Надо сократить просьбы перевести, что написано на этикетке»

1 октября 2018, 22:00
1

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об адаптации в России после перехода из «Шальке-04» в июле.

– Первое впечатление после прилета в Россию?

– Москва – невероятно огромный город. А пробки… Это просто кошмар. Как-то из-за аварии я проехал два километра за 16 минут – такое невозможно представить в Европе. Когда у меня еще не было машины, я пробовал разные виды транспорта, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую. Я пользовался метро – красивые станции, все указатели дублируются на английском, об остановках объявляют тоже на английском языке, автобусом – чтобы добраться на интервью.

– То есть чемпион мира может просто так взять и сесть в обычный московский автобус?

– А что тут такого? Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя, плюс путешествовать на общественном транспорте – неплохой опыт. Мне нравится ваша транспортная система, особенно метро. Поезда приходят каждые две минуты, все чисто, у любого человека можно попросить помощи, и он обязательно поможет.

– Адаптация завершена?

– В команде – да, я успешно влился в коллектив, особенно хорошо общаюсь с теми, кто говорит по-английски или по-немецки. У нас хорошая команда, в раздевалке правильная атмосфера, особенно перед важными матчами. Мне осталось привыкнуть к Москве и выучить русский язык, чтобы свести к минимуму просьбы к переводчику прочитать, что написано на этикетке. Чтобы я смог общаться со своими одноклубниками на одном языке.

– Начали сезон не очень хорошо, но, кажется, дела начинают налаживаться.

– Да, было очень важно выиграть в Калининграде и у «Ахмата» – эти победы помогли нам воспрянуть духом и понять, что сезон еще не потерян. Сейчас мы в 1/8 финала кубка, на шестом месте в чемпионате с 21 игрой в запасе. Готовимся к предстоящему матчу с «Шальке». Это будет принципиальная игра для многих в этом клубе, в том числе и для меня. Надеюсь, болельщики поддержат нас, ведь для того, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов, нам очень нужен рев трибун!

Контракт 30-летнего Хеведеса рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне немец провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Германия Шальке-04 Хеведес Бенедикт
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1538457277
Да, давай, Беня, учи. Это похвально. А то некоторые живут по 5 лет у нас, а говорить так и не научились
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
1
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
2
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
4
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
2
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+