Хеведес хочет выучить русский язык: «Надо сократить просьбы перевести, что написано на этикетке»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об адаптации в России после перехода из «Шальке-04» в июле.

– Первое впечатление после прилета в Россию?

– Москва – невероятно огромный город. А пробки… Это просто кошмар. Как-то из-за аварии я проехал два километра за 16 минут – такое невозможно представить в Европе. Когда у меня еще не было машины, я пробовал разные виды транспорта, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую. Я пользовался метро – красивые станции, все указатели дублируются на английском, об остановках объявляют тоже на английском языке, автобусом – чтобы добраться на интервью.

– То есть чемпион мира может просто так взять и сесть в обычный московский автобус?

– А что тут такого? Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя, плюс путешествовать на общественном транспорте – неплохой опыт. Мне нравится ваша транспортная система, особенно метро. Поезда приходят каждые две минуты, все чисто, у любого человека можно попросить помощи, и он обязательно поможет.

– Адаптация завершена?

– В команде – да, я успешно влился в коллектив, особенно хорошо общаюсь с теми, кто говорит по-английски или по-немецки. У нас хорошая команда, в раздевалке правильная атмосфера, особенно перед важными матчами. Мне осталось привыкнуть к Москве и выучить русский язык, чтобы свести к минимуму просьбы к переводчику прочитать, что написано на этикетке. Чтобы я смог общаться со своими одноклубниками на одном языке.

– Начали сезон не очень хорошо, но, кажется, дела начинают налаживаться.

– Да, было очень важно выиграть в Калининграде и у «Ахмата» – эти победы помогли нам воспрянуть духом и понять, что сезон еще не потерян. Сейчас мы в 1/8 финала кубка, на шестом месте в чемпионате с 21 игрой в запасе. Готовимся к предстоящему матчу с «Шальке». Это будет принципиальная игра для многих в этом клубе, в том числе и для меня. Надеюсь, болельщики поддержат нас, ведь для того, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов, нам очень нужен рев трибун!

Контракт 30-летнего Хеведеса рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне немец провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.