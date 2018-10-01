Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Минимальный срок восстановления Щенникова – три недели

    «Чемпионат» сообщил о характере травмы защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

    По информации источника, 27-летний игрок получил повторное повреждения паховых связок. Реабилитация футболиста сборной России займет как минимум три недели. В таком случае он пропустит завтрашнюю встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов, игры чемпионата «Локомотивом» и «Анжи», а также кубковый матч с «Шинником».

    Согласно «Чемпионату», Щенникову может потребоваться операция. В таком случае срок восстановления увеличится.

    Россиянин не выходил на поле с 18 августа, когда в рамках встречи с «Арсеналом» (3:0, 4-й тур РФПЛ) получил травму паха.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:32

      Игрок опытный ,в ЛЧ он бы точно пригодился. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 1 октября 2018, 23:47

      Не везёт,как обычно.Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2018, 21:57

      Час от часу не легче...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11