Минимальный срок восстановления Щенникова – три недели

«Чемпионат» сообщил о характере травмы защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

По информации источника, 27-летний игрок получил повторное повреждения паховых связок. Реабилитация футболиста сборной России займет как минимум три недели. В таком случае он пропустит завтрашнюю встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов, игры чемпионата «Локомотивом» и «Анжи», а также кубковый матч с «Шинником».

Согласно «Чемпионату», Щенникову может потребоваться операция. В таком случае срок восстановления увеличится.

Россиянин не выходил на поле с 18 августа, когда в рамках встречи с «Арсеналом» (3:0, 4-й тур РФПЛ) получил травму паха.