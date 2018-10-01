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    ФНЛ. В двух матчах понедельника забито десять голов, «Тамбов» вышел на первое место

    Матч 14-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и курским «Авангардом» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Дмитрия Чистякова, Артема Федчука, Сенина Себая и Алексея Рыбина.

    Тамбовский клуб набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Авангард» с 26-ю баллами остался на четвертом.

    Ранее дубль «Краснодара» обыграл «Химки» со счетом 4:2.

    Первенство ФНЛ. 14-й тур

    Краснодар-2 – Химки – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Матсукатов, 34; 2:0 – Катрич, 36; 2:1 – Нетфуллин, 54; 3:1 – Текучев, 56; 4:1 – Халназаров, 60; 4:2 – Козлов, 90+3.

    Тамбов – Авангард (Курск) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Чистяков, 34; 1:1 – Федчук, 16; 2:1 – Себай, 38 (с пенальти); 3:1 – Рыбин, 59.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 1 октября 2018, 23:35

      Вперёд Тамбов!!!

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 октября 2018, 22:18

      ай земляки красавцы..ждем в пл!!

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