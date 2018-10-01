Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. В двух матчах понедельника забито десять голов, «Тамбов» вышел на первое место

ФНЛ. В двух матчах понедельника забито десять голов, «Тамбов» вышел на первое место

1 октября 2018, 20:27
2

Матч 14-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и курским «Авангардом» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Дмитрия Чистякова, Артема Федчука, Сенина Себая и Алексея Рыбина.

Тамбовский клуб набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Авангард» с 26-ю баллами остался на четвертом.

Ранее дубль «Краснодара» обыграл «Химки» со счетом 4:2.

Первенство ФНЛ. 14-й тур

Краснодар-2 – Химки – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Матсукатов, 34; 2:0 – Катрич, 36; 2:1 – Нетфуллин, 54; 3:1 – Текучев, 56; 4:1 – Халназаров, 60; 4:2 – Козлов, 90+3.

Тамбов – Авангард (Курск) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Чистяков, 34; 1:1 – Федчук, 16; 2:1 – Себай, 38 (с пенальти); 3:1 – Рыбин, 59.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Тамбов Авангард Краснодар-2 Химки
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tambovchanin
1538421493
ай земляки красавцы..ждем в пл!!
Ответить
Дима Цэ
1538426140
Вперёд Тамбов!!!
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
2
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
4
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
13:53
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
13:44
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
16
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
Вчера, 19:44
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
Вчера, 14:51
4
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
Вчера, 11:45
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+