ФНЛ. В двух матчах понедельника забито десять голов, «Тамбов» вышел на первое место

Матч 14-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и курским «Авангардом» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Дмитрия Чистякова, Артема Федчука, Сенина Себая и Алексея Рыбина.

Тамбовский клуб набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Авангард» с 26-ю баллами остался на четвертом.

Ранее дубль «Краснодара» обыграл «Химки» со счетом 4:2.

Первенство ФНЛ. 14-й тур

Краснодар-2 – Химки – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Матсукатов, 34; 2:0 – Катрич, 36; 2:1 – Нетфуллин, 54; 3:1 – Текучев, 56; 4:1 – Халназаров, 60; 4:2 – Козлов, 90+3.

Тамбов – Авангард (Курск) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Чистяков, 34; 1:1 – Федчук, 16; 2:1 – Себай, 38 (с пенальти); 3:1 – Рыбин, 59.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ