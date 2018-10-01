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Лопетеги – в ответ Гончаренко: «ЦСКА должен быть рад нас видеть»

1 октября 2018, 19:17
13

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отреагировал на слова тренера ЦСКА Виктора Гончаренко перед завтрашним матчем Лиги чемпионов.

Ранее белорусский специалист сказал, что отсутствие ключевых игроков у соперника может стать шансом для армейцев. Напомним, в московском матче не сыграют защитники Марсело и Серхио Рамос, вингер Гарет Бэйл.

«При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады нас видеть», – сказал 52-летний испанец.

Матч 2-го тура группы G Лиги чемпионов состоится завтра на «ВЭБ Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Реал ЦСКА Гончаренко Виктор Лопетеги Хулен
Комментарии (13)
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vlad10180v
1538411444
Какая ВЭБ- арена? вроде Лужники.
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Cules2013
1538411626
Потери ощутимые, но у Реала есть глубина состава. Там один Винисиус по цене как пол ЦСКА. Так что поводов для радости особо не вижу. Даже как бы хуже не стало, ведь запасные могут выкладываться на 100%, когда им выпадает такой шанс сыграть в основе в ЛЧ.
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Наварх
1538412200
Хороший будет матч... Удачи ЦСКА!
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Yev
1538412230
Самый глубокий из состава уже играет в Ювентусе. У ЦСКА реальный шанс улучшить статистику.
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серега кашин
1538413030
жаль что роналду ушел из реала
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diemens74
1538413124
Главного костолома нет и это самый большой плюс для молодёжи ЦСКА.
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AHTUNGBOL
1538414609
Гинер старый еврей, построил арену на 30 тыс, но когда пахнет нереальной прибылью, можно и не ДОМА сыграть.., и не говорите мне про огромное количество фанатов ЦСКА, я не могу себе представить, чтоб Спартак или ещё кто так сделал..))
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gya456
1538418624
Будет трудно, но когда и где, если не в таких матчах проявлять себя молодёжи армейцев! Желаю удачи и без травм!
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Mirak92
1538418628
В лужниках будет игра.редакторы бараны
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Derzkiy1
1538429089
Лопатеги как тренер много ошибок делает , надеюсь его очередная ошибка будет и недоаценка соперника , цвбп !!!
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