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    Какой вы футболист?

    Лопетеги – в ответ Гончаренко: «ЦСКА должен быть рад нас видеть»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отреагировал на слова тренера ЦСКА Виктора Гончаренко перед завтрашним матчем Лиги чемпионов.

    Ранее белорусский специалист сказал, что отсутствие ключевых игроков у соперника может стать шансом для армейцев. Напомним, в московском матче не сыграют защитники Марсело и Серхио Рамос, вингер Гарет Бэйл.

    «При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады нас видеть», – сказал 52-летний испанец.

    Матч 2-го тура группы G Лиги чемпионов состоится завтра на «ВЭБ Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2018 19:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 октября 2018, 00:24

      Лопатеги как тренер много ошибок делает , надеюсь его очередная ошибка будет и недоаценка соперника , цвбп !!!

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 октября 2018, 21:30

      В лужниках будет игра.редакторы бараны

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      Рейтинг: +10

      gya456 1 октября 2018, 21:30

      Будет трудно, но когда и где, если не в таких матчах проявлять себя молодёжи армейцев! Желаю удачи и без травм!

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 октября 2018, 20:23

      Гинер старый еврей, построил арену на 30 тыс, но когда пахнет нереальной прибылью, можно и не ДОМА сыграть.., и не говорите мне про огромное количество фанатов ЦСКА, я не могу себе представить, чтоб Спартак или ещё кто так сделал..))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 октября 2018, 20:16

      если приедут расслабленными(а это скорей всего),дай бог вздрючим.... куда нам дерзким и молодым..

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      Рейтинг: +502

      diemens74 1 октября 2018, 19:58

      Главного костолома нет и это самый большой плюс для молодёжи ЦСКА.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 1 октября 2018, 19:57

      жаль что роналду ушел из реала

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 октября 2018, 19:44

      Интересно, Лужники за кого топить будут?

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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 октября 2018, 19:43

      Самый глубокий из состава уже играет в Ювентусе.
      У ЦСКА реальный шанс улучшить статистику.

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      Рейтинг: +345

      Наварх 1 октября 2018, 19:43

      Хороший будет матч... Удачи ЦСКА!

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