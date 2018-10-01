Лопетеги – в ответ Гончаренко: «ЦСКА должен быть рад нас видеть»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отреагировал на слова тренера ЦСКА Виктора Гончаренко перед завтрашним матчем Лиги чемпионов.

Ранее белорусский специалист сказал, что отсутствие ключевых игроков у соперника может стать шансом для армейцев. Напомним, в московском матче не сыграют защитники Марсело и Серхио Рамос, вингер Гарет Бэйл.

«При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады нас видеть», – сказал 52-летний испанец.

Матч 2-го тура группы G Лиги чемпионов состоится завтра на «ВЭБ Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.