Батшуайи – первый футболист в 21-м веке, забивший в Англии, Германии, Франции и Испании

В среду состоялся матч шестого тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:1.

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за «Валенсию», открыл счет в этой встрече.

24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.

Батшуайи в прошлом сезоне сыграл 10 матчей в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», до этого он выступал за «Челси» в АПЛ и за «Марсель» в Лиге 1.