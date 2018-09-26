Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров, Петкович и Пантелеев выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Черноморцем»

Ребров, Петкович и Пантелеев выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Черноморцем»

26 сентября 2018, 17:40
7

Стали известны стартовые составы «Черноморца» и «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Новороссийске и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.

Запасные: Шогенов, Ахмеджанов, Миносян, Агаронян, Захаров, Фулга, Матюшенко.

Спартак: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Джано, Фернандо, Адриано, Нимели.

Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Черноморец
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TihonAlt
1537973380
Вперед, Спартак!
Ответить
piligrim1986
1537973621
о как интересно. особенно Пантелеев
Ответить
deimos88
1537974567
Ну вот и посмотрим как Ханни в центре играет, в этом сезоне, а заодно как Пантелеев "дельпьерит" со штрафных
Ответить
Alllex68
1537976101
Наконец-то штанги поцелую, подумал Ребров.
Ответить
zigbert
1537989638
Состав можно сказать молодежный.
Ответить
Главные новости
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
2
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Все новости
Все новости
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:10
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
Вчера, 10:12
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
Вчера, 09:23
18
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
Вчера, 01:54
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
55
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
35
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
19 августа
9
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
19 августа
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
19 августа
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
18 августа
1
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
18 августа
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
18 августа
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
18 августа
39
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
18 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+