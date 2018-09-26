Ребров, Петкович и Пантелеев выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Черноморцем»

Стали известны стартовые составы «Черноморца» и «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Новороссийске и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.

Запасные: Шогенов, Ахмеджанов, Миносян, Агаронян, Захаров, Фулга, Матюшенко.

Спартак: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Джано, Фернандо, Адриано, Нимели.

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