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    Ребров, Петкович и Пантелеев выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Черноморцем»

    Стали известны стартовые составы «Черноморца» и «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России.

    Встреча пройдет в Новороссийске и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.

    Запасные: Шогенов, Ахмеджанов, Миносян, Агаронян, Захаров, Фулга, Матюшенко.

    Спартак: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

    Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Джано, Фернандо, Адриано, Нимели.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:20

      Состав можно сказать молодежный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 26 сентября 2018, 18:35

      Наконец-то штанги поцелую, подумал Ребров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 26 сентября 2018, 18:09

      Ну вот и посмотрим как Ханни в центре играет, в этом сезоне, а заодно как Пантелеев "дельпьерит" со штрафных

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > deimos88 26 сентября 2018, 19:14

      Ну вот, передачку на Зе хорошую отдал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 сентября 2018, 17:53

      о как интересно. особенно Пантелеев

      2
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 26 сентября 2018, 17:49

      Вперед, Спартак!

      3
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