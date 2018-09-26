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    Роббен: «Аугсбург» играл очень смело и смог себя вознаградить»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен оценил смелость футболистов «Аугсбурга», которые свели матч пятого тура Бундеслиги с мюнхенцами вничью.

    «Если ты ведешь в счете 1:0, то обязан побеждать в матче. «Аугсбург» играл очень смело, и в итоге они смогли себя вознаградить. Нельзя сказать, что они сравняли счет незаслуженно. Мы сами сыграли не лучшим образом.

    Во многих эпизодах мы должны были сыграть более терпеливо. Нам зачастую не удавалось находить правильное решение, но у нас все равно было много шансов, чтобы раньше решить исход матча», – сказал Роббен.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Аугсбург» завершился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    26.09.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 26 сентября 2018, 09:02

      Вести 1-0 в любой лиге опасно

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