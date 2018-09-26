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    Marca включила защитника «Локомотива» в сборную худших игроков года

    Испанская газета Marca опубликовала сборную худших футболистов 2018 года.

    В числе главных разочарований оказался защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. В прошлом сезоне немец выступал на правах аренды за «Ювентус».

    Вратарь: Лорис Кариус («Ливерпуль»/«Бешикташ»);

    Защитники: Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»/«Ювентус»), Бенедикт Хеведес («Ювентус»/«Локомотив»);

    Полузащитники: Месут Озил («Арсенал»), Уэсли Снейдер («Ницца»/«Аль-Гарафа»), Тьему Бакайоко («Челси»/«Милан»), Гансо («Севилья»/«Амьен»);

    Нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»/«Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Лусиано Вьетто («Атлетико»/«Валенсия» /«Фулхэм»).

    Источник: Marca

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    26.09.2018 01:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 сентября 2018, 19:10

      Лечился парень, Marca петухи

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 14:52

      Из всего списка по мне, самым разочаровывающим является Санчес. Он приходил в МЮ в ранг мегасуперзвезды, а по факту пользы от него никакой, одно разочарование. Такое ощущение, что Олежка Шатиньо принёс бы куда больше пользы, чем Санчес...

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 сентября 2018, 13:22

      НАших нет в списке))))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:37

      Не такие они уж и худшие.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 сентября 2018, 10:07

      Странно что не вся команда

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 26 сентября 2018, 10:03

      Здаётся мне что эта сборная дошла бы до полуфинала на ЧМ не меньше.

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2018, 09:18

      Чё то много игроков сборных команд. Озил, Санчис, Снейдер.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 сентября 2018, 08:41

      Это Хеведесу за выступление в Ювентусе прилетело? Иначе я не понимаю, как можно игрока в 2018 году оценивать за две игры.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 08:14

      Это не худшие игроки, а те, кто наиболее разочаровали.
      Хёведеса, например, считали удачной покупкой за копейки, все ставили на умение Юве работать с возрастными игроками. А в итоге, травмы и форму он так и не набрал и толком не играл.
      Бонуччи переходил в Милан как один из лучших защитников мира, но оказалось, что без связки с таким титаном как Кьеллини, он косячит как тот же Линделёф, который оказался слишком молодым и сырым, чтобы играть в основе МЮ.
      Позиции Снейдера и Бакайоко мне не понятны. Особенно Уэсли - кто там что вообще от него ждал за 5 минут до конца его карьеры? Бакайоко тоже не сказать, что прямо провалился. Он в Челси играл также, как и в Монако. Это, скорее, проблема Челси, что они надеялись на то, что Тьему выйдет на новый уровень игры, что будет второй Канте. Но не случилось. Мне кажется, что из Челси больше не оправдал надежд именно Дринкуотер.
      Также согласен с замечанием, что год календарный ещё не закончился, и Ихеаначо с Алексисом начали новый сезон лучше, чем играли в предыдущем.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Cules2013 26 сентября 2018, 15:57

      Совершенно верно, это игроки, которые просто не оправдали ожиданий. Иначе весь этот список состоял бы только из игроков бывших республик СССР (Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия...)

      0
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      Рейтинг: +3463

      acor94 26 сентября 2018, 07:29

      вот же интересно. до конца года больше трех месяцев а они уже лучших и худших выбрали.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > acor94 26 сентября 2018, 19:09

      это наверное за прошлый сезон, а не за этот год

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      Рейтинг: +3463

      acor94 > Diesel133 26 сентября 2018, 19:22

      Испанская газета Marca опубликовала сборную худших футболистов 2018 года.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > acor94 26 сентября 2018, 19:27

      У фамилии Хеведес майка Юве, а Marca просто дауны, на уровне бомбардира

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