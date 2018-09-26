Marca включила защитника «Локомотива» в сборную худших игроков года

Лечился парень, Marca петухи
Испанская газета Marca опубликовала сборную худших футболистов 2018 года.
В числе главных разочарований оказался защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. В прошлом сезоне немец выступал на правах аренды за «Ювентус».
Вратарь: Лорис Кариус («Ливерпуль»/«Бешикташ»);
Защитники: Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»/«Ювентус»), Бенедикт Хеведес («Ювентус»/«Локомотив»);
Полузащитники: Месут Озил («Арсенал»), Уэсли Снейдер («Ницца»/«Аль-Гарафа»), Тьему Бакайоко («Челси»/«Милан»), Гансо («Севилья»/«Амьен»);
Нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»/«Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Лусиано Вьетто («Атлетико»/«Валенсия» /«Фулхэм»).