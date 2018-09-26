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  • Marca включила защитника «Локомотива» в сборную худших игроков года

Marca включила защитника «Локомотива» в сборную худших игроков года

26 сентября 2018, 01:54
21

Испанская газета Marca опубликовала сборную худших футболистов 2018 года.

В числе главных разочарований оказался защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. В прошлом сезоне немец выступал на правах аренды за «Ювентус».

Вратарь: Лорис Кариус («Ливерпуль»/«Бешикташ»);

Защитники: Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»/«Ювентус»), Бенедикт Хеведес («Ювентус»/«Локомотив»);

Полузащитники: Месут Озил («Арсенал»), Уэсли Снейдер («Ницца»/«Аль-Гарафа»), Тьему Бакайоко («Челси»/«Милан»), Гансо («Севилья»/«Амьен»);

Нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»/«Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Лусиано Вьетто («Атлетико»/«Валенсия» /«Фулхэм»).

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (21)
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a-rakhmatov
1537923993
Забыли включить Федю Смолова..))
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Фотон
1537926648
Интересно, как они их выбирают? Косоногих игроков в футболе навалом и эти не самые худшие.
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Skull_Boy
1537932459
Все в точку
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VikNMar
1537934409
Если бы он был в списке лучших , то в РПЛ не приехал бы ...
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acor94
1537936144
вот же интересно. до конца года больше трех месяцев а они уже лучших и худших выбрали.
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Cules2013
1537938887
Это не худшие игроки, а те, кто наиболее разочаровали. Хёведеса, например, считали удачной покупкой за копейки, все ставили на умение Юве работать с возрастными игроками. А в итоге, травмы и форму он так и не набрал и толком не играл. Бонуччи переходил в Милан как один из лучших защитников мира, но оказалось, что без связки с таким титаном как Кьеллини, он косячит как тот же Линделёф, который оказался слишком молодым и сырым, чтобы играть в основе МЮ. Позиции Снейдера и Бакайоко мне не понятны. Особенно Уэсли - кто там что вообще от него ждал за 5 минут до конца его карьеры? Бакайоко тоже не сказать, что прямо провалился. Он в Челси играл также, как и в Монако. Это, скорее, проблема Челси, что они надеялись на то, что Тьему выйдет на новый уровень игры, что будет второй Канте. Но не случилось. Мне кажется, что из Челси больше не оправдал надежд именно Дринкуотер. Также согласен с замечанием, что год календарный ещё не закончился, и Ихеаначо с Алексисом начали новый сезон лучше, чем играли в предыдущем.
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Антибиотик
1537940473
Это Хеведесу за выступление в Ювентусе прилетело? Иначе я не понимаю, как можно игрока в 2018 году оценивать за две игры.
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!ce man
1537945388
Здаётся мне что эта сборная дошла бы до полуфинала на ЧМ не меньше.
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zigbert
1537951065
Не такие они уж и худшие.
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hjvfybcn
1537957342
НАших нет в списке))))
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