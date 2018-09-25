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    Тренеры и капитаны сборных не отдали ни одного голоса за Неймара при выборе лучшего игрока года

    В понедельник в Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА. Приз лучшему футболисту года достался полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу.

    За нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара тренеры и капитаны национальных сборных не отдали ни одного голоса.

    При этом за футболиста не проголосовали даже главный тренер бразильцев Тите и капитан команды Жоао Миранда. Специалист отдал предпочтение Модричу, Мохамеду Салаху и Криштиану Роналду (первое, второе и третье места соответственно). Защитник проголосовал за Роналду, Килиана Мбаппе и Модрича.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.09.2018 18:21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1307

      21082014 25 сентября 2018, 22:33

      А что тут удивительного?люди разбираются в футболе,живут им,их на мякине не проведёшь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 21:34

      Над этим ему надо задуматься и сделать выводы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 сентября 2018, 21:09

      Голосуют за победителей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 сентября 2018, 21:00

      Вот что значит репутация симулянта и ныряльщика. Он повзрослеет, больше так делать не будет, но репутация симулянта его еще долго будет преследовать и не раз сыграет против, когда судьи будут отказываться ставить штрафные

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2018, 20:46

      гы гы гы... тварь..досимулировался..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ben_alex 25 сентября 2018, 20:39

      Только падает и истерит. Все увидели его реальный уровень на ЧМ!

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 25 сентября 2018, 20:14

      Чем больше валяешься, тем меньше голосов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 25 сентября 2018, 19:56

      что хотел,то и получил.все по заслугам.наверняка,уже искусал себе все локти из за побега из Барселоны.

      8
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 сентября 2018, 19:49

      хотел выйти из тени Месси,попал под свою собственную.алчность и тщеславие сделали свое дело.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 19:37

      Неудачный сезон в ПСЖ и сборной Бразилии на ЧМ. Его личностные качества и поведение на футбольном поле, ( частые падения, симуляции, апелляции к арбитрам ) породили негативное отношение к нему со стороны коллег и тренеров.

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