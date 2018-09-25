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  • Тренеры и капитаны сборных не отдали ни одного голоса за Неймара при выборе лучшего игрока года

Тренеры и капитаны сборных не отдали ни одного голоса за Неймара при выборе лучшего игрока года

25 сентября 2018, 18:21
22

В понедельник в Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА. Приз лучшему футболисту года достался полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу.

За нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара тренеры и капитаны национальных сборных не отдали ни одного голоса.

При этом за футболиста не проголосовали даже главный тренер бразильцев Тите и капитан команды Жоао Миранда. Специалист отдал предпочтение Модричу, Мохамеду Салаху и Криштиану Роналду (первое, второе и третье места соответственно). Защитник проголосовал за Роналду, Килиана Мбаппе и Модрича.

Источник: Mundodeportivo
Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (22)
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KOLBIS
1537889068
Ничего Оскара получит...
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dinar7777dinar
1537889952
как так то? он же переходил в псж чтобы стать лучшим футболистом в мире , чтобы не быть в тени месси ! как так то? неймар старший аллооо? что теперь твой сынок в тени мбаппе и кавани? надеюсь у топ клубов хватит ума не покупать эту девчонку !
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Cules2013
1537890212
Пособие как за 1 календарный год от игрока Барселоны, 3-го в мире игрока после Месси и Роналду, скатиться до уровня я даже не знаю кого. Никаких прочих объяснений кроме кучи бабла, что ему отвалил шейх просто нельзя найти. Ну или Неймар настолько глуп, что реально верил, что в ПСЖ без Месси он там будет новым Пеле. У него всё на 120% складывалось в Каталонии. Любой переход куда-либо - это сразу понижение шансов на успех, особенно, личный, особенно в Лигу 1.
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Artemka69
1537892441
Вот если бы там была премия "лучший актёр года", тогда бы Неймар всех порвал!!!)))
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Рубик Докоян
1537893435
Неудачный сезон в ПСЖ и сборной Бразилии на ЧМ. Его личностные качества и поведение на футбольном поле, ( частые падения, симуляции, апелляции к арбитрам ) породили негативное отношение к нему со стороны коллег и тренеров.
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Vladarg
1537894183
хотел выйти из тени Месси,попал под свою собственную.алчность и тщеславие сделали свое дело.
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Marley Bob
1537894589
что хотел,то и получил.все по заслугам.наверняка,уже искусал себе все локти из за побега из Барселоны.
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m40
1537898456
Вот что значит репутация симулянта и ныряльщика. Он повзрослеет, больше так делать не будет, но репутация симулянта его еще долго будет преследовать и не раз сыграет против, когда судьи будут отказываться ставить штрафные
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zigbert
1537900456
Над этим ему надо задуматься и сделать выводы.
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21082014
1537904004
А что тут удивительного?люди разбираются в футболе,живут им,их на мякине не проведёшь.
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