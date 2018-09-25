Тренеры и капитаны сборных не отдали ни одного голоса за Неймара при выборе лучшего игрока года

В понедельник в Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА. Приз лучшему футболисту года достался полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу.

За нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара тренеры и капитаны национальных сборных не отдали ни одного голоса.

При этом за футболиста не проголосовали даже главный тренер бразильцев Тите и капитан команды Жоао Миранда. Специалист отдал предпочтение Модричу, Мохамеду Салаху и Криштиану Роналду (первое, второе и третье места соответственно). Защитник проголосовал за Роналду, Килиана Мбаппе и Модрича.