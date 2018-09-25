Это’О – о награде Модричу: «Месси для меня всегда будет являться лучшим в мире»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказал свое мнение относительно вручения приза лучшему игроку года по версии ФИФА полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

«Месси для меня всегда будет являться лучшим в мире. Но нужно было выбирать из трех номинантов, каждый из которых проделал большую работу в этом году.

Хотя для таких людей как я ничего не меняется. Месси – лучший», – заявил Это’О.

Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму