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    Это’О – о награде Модричу: «Месси для меня всегда будет являться лучшим в мире»

    Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказал свое мнение относительно вручения приза лучшему игроку года по версии ФИФА полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

    «Месси для меня всегда будет являться лучшим в мире. Но нужно было выбирать из трех номинантов, каждый из которых проделал большую работу в этом году.

    Хотя для таких людей как я ничего не меняется. Месси – лучший», – заявил Это’О.

    Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Источник: FourFourTwo

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    25.09.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 сентября 2018, 12:56

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