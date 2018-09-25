Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рамос: «До Модрича награду выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду»

Рамос: «До Модрича награду выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду»

25 сентября 2018, 09:30
5

Капитан «Реала» Серхио Рамос рад, что приз лучшему игроку года ФИФА накануне был вручен его одноклубнику Луке Модричу.

«Раньше эту награду поочередно выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду.

Считаю, что абсолютно правильно, когда признание за свою работу, карьеру и сезон получают не только нападающие.

Очень рад за Модрича», – сказал Рамос.

Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).

Источник: Associated Press
Испания. Примера Реал Рамос Серхио Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SHERLS
1537857691
До этого награду покупали Меська и Роналду,да видно деньги кончились!
Ответить
Лошак
1537861482
Инопланетянин один - Месси. У него даже "инопланетная" конфетка в гетре есть. Не надо Рона впутывать в эту тёмную историю.
Ответить
Project Бабангида
1537862216
хорошо что в этот раз без гуманоидов обошлось! уфологи наконец землянина признали
Ответить
кузнецов артем
1537862956
Лучший игрок фифа и золотой мяч это разные награды, причем статус лучшего игрока Фифа на мой взгляд, из за неоднозначных присуждений этой награды в некоторых годах, ниже чем у золотого мяча.
Ответить
zigbert
1537872210
Конечно Модрич более приземленный игрок.
Ответить
Главные новости
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
1
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
14
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Все новости
Все новости
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+