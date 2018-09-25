Рамос: «До Модрича награду выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду»

Капитан «Реала» Серхио Рамос рад, что приз лучшему игроку года ФИФА накануне был вручен его одноклубнику Луке Модричу.
«Раньше эту награду поочередно выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду.
Считаю, что абсолютно правильно, когда признание за свою работу, карьеру и сезон получают не только нападающие.
Очень рад за Модрича», – сказал Рамос.
Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).
Источник: Associated Press