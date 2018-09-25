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    Рамос: «До Модрича награду выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос рад, что приз лучшему игроку года ФИФА накануне был вручен его одноклубнику Луке Модричу.

    «Раньше эту награду поочередно выигрывали два инопланетянина – Месси и Роналду.

    Считаю, что абсолютно правильно, когда признание за свою работу, карьеру и сезон получают не только нападающие.

    Очень рад за Модрича», – сказал Рамос.

    Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).

    Источник: Associated Press

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    25.09.2018 09:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:43

      Конечно Модрич более приземленный игрок.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 сентября 2018, 11:09

      Лучший игрок фифа и золотой мяч это разные награды, причем статус лучшего игрока Фифа на мой взгляд, из за неоднозначных присуждений этой награды в некоторых годах, ниже чем у золотого мяча.

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 сентября 2018, 10:56

      хорошо что в этот раз без гуманоидов обошлось! уфологи наконец землянина признали

      6
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      Рейтинг: +161

      Лошак 25 сентября 2018, 10:44

      Инопланетянин один - Месси. У него даже "инопланетная" конфетка в гетре есть. Не надо Рона впутывать в эту тёмную историю.

      1
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      До этого награду покупали Меська и Роналду,да видно деньги кончились!

      -5
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