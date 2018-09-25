Далич: «Модрич – мой помощник на поле. Он заслужил награду лучшему игроку года»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал заслуженной победу полузащитника команды Луки Модрича в борьбе за звание лучшего игрока года ФИФА.

«Модрич – капитан и лучший игрок моей команды. Он мой помощник на поле.

Он лучший игрок в мире и заслужил эту награду», – сказал Далич.

Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму