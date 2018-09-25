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    Далич: «Модрич – мой помощник на поле. Он заслужил награду лучшему игроку года»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал заслуженной победу полузащитника команды Луки Модрича в борьбе за звание лучшего игрока года ФИФА.

    «Модрич – капитан и лучший игрок моей команды. Он мой помощник на поле.

    Он лучший игрок в мире и заслужил эту награду», – сказал Далич.

    Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Источник: BBC

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    25.09.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 сентября 2018, 12:58

      Красава! Поздравляю! Хоть кто-то, кроме тёлки и Лёни!!

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