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  • Капелло: «Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на вручение наград ФИФА»

Капелло: «Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на вручение наград ФИФА»

25 сентября 2018, 06:33
8

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с критикой в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые решили не посещать церемонию вручения награды лучшему игроку года ФИФА.

«Не приехав на церемонию, они проявили неуважение.

Когда вручают «Оскар», то номинанты всегда присутствуют на церемонии. Возможно, Месси и Роналду выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать.

Но всегда нужно вести себя достойно. И не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь», – сказал Капелло.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Реал Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука Капелло Фабио
Комментарии (8)
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Cules2013
1537847336
вот не надо тут звездеть, мистер баблоруб... уж ты то всё знаешь про уважение)
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Niko
1537848216
Он прав, но у них наверняка мощнейшие причины
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Санёк 17
1537849182
Если с этого казана мне не жрать,то пусть там варить .уй,так они сказали
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mentos-live
1537850482
Если Месси даже не был номинирован, то вот Роналду оказался весь в делах. Маму суррогатную наверное мучал или ревел в одинокого.
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mihail200606
1537853575
Здесь дон фабио прав...
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SHERLS
1537862436
Это было -футбольное шоу ,как в передачах- Время покажет или 60 минут!!!
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dinar7777dinar
1537867395
что то но он правду сказал !
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Decorhome
1537972710
Вот и Капелло о себе напомнил
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