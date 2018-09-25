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    Капелло: «Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на вручение наград ФИФА»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с критикой в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые решили не посещать церемонию вручения награды лучшему игроку года ФИФА.

    «Не приехав на церемонию, они проявили неуважение.

    Когда вручают «Оскар», то номинанты всегда присутствуют на церемонии. Возможно, Месси и Роналду выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать.

    Но всегда нужно вести себя достойно. И не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь», – сказал Капелло.

    Лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.09.2018 06:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 сентября 2018, 17:38

      Вот и Капелло о себе напомнил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 сентября 2018, 12:23

      что то но он правду сказал !

      2
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 11:00

      Это было -футбольное шоу ,как в передачах- Время покажет или 60 минут!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2018, 08:32

      Здесь дон фабио прав...

      1
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      Рейтинг: +475

      mentos-live 25 сентября 2018, 07:41

      Если Месси даже не был номинирован, то вот Роналду оказался весь в делах. Маму суррогатную наверное мучал или ревел в одинокого.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 25 сентября 2018, 07:19

      Если с этого казана мне не жрать,то пусть там варить .уй,так они сказали

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 25 сентября 2018, 07:03

      Он прав, но у них наверняка мощнейшие причины

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 06:48

      вот не надо тут звездеть, мистер баблоруб... уж ты то всё знаешь про уважение)

      7
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