Капелло: «Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на вручение наград ФИФА»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с критикой в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые решили не посещать церемонию вручения награды лучшему игроку года ФИФА.

«Не приехав на церемонию, они проявили неуважение.

Когда вручают «Оскар», то номинанты всегда присутствуют на церемонии. Возможно, Месси и Роналду выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать.

Но всегда нужно вести себя достойно. И не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь», – сказал Капелло.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.