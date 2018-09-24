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    Роналду считает, что проблема нестабильного выступления «Барселоны» в ЛЧ кроется в возрасте ее ключевых игроков

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Реал», продолжает следить за чемпионатом Испании и за выступлениями «Барселоны».

    По информации Don Balon, португалец не стесняется указывать в узких кругах, что проблема нестабильного выступления каталонской команды в Лиге чемпионов на протяжении последних сезонов кроется в возрасте ключевых игроков.

    Из одиннадцати футболистов стартового состава «Барселоны» только голкипер Марк-Андре тер Стеген, защитник Самуэль Умтити и Серхи Роберто, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Усмане Дембеле не достигли 30-летнего возраста.

    В свое время Роналду предупредил руководство «Реала» в том, что команду нуждается в омоложении. После этого президент мадридцев Флорентино Перес начал приобретать молодых футболистов. В течении нескольких лет «Реал» пополнился защитниками Хесусом Вальехо (21 год) и Альваро Одриосолой (22), полузащитниками Даниэлем Себальосом (22) и Марко Асенсио (22) и нападающим Винисиусом Жуниором (18).

    Источник: Don Balon

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    24.09.2018 16:21
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 сентября 2018, 19:17

      По этому он уехал в Италию. Там играет старики.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 17:30

      Бред сивой кобылы в лунную ночь.
      Во-первых, источник известный своей желтизной, поэтому едва ли Роналду такое говорил.
      Во-вторых, в Реале не меньше возрастных игроков, чем в Барсе, но что-то им это не помешало три раза подряд взять ЛЧ.
      В-третьих, в Барсе больше молодёжи, чем здесь указано, а реаловская молодёжь в основном оседает на лавке, а не приносит победы в ЛЧ, играя на поле.
      В-четвёртых, реальная причина почему Барса не берёт ЛЧ как раньше комплексная:
      а) в первую очередь считаю, что нам нужна сильная опорная зона, которой нет даже сейчас, при условии того, что пришёл Видаль. А раньше и того хуже было.
      б) У нас слабая скамейка. Сейчас получше стало, но опять же за счёт необстрелянной молодёжи. Сколько трансферов было, но пока что адекватной замены ни Пике, ни Бускетсу, ни Месси с Неймаром/Суарезом я не вижу. Не дай бог дисква, травма, или игрок не в форме, усилять со скамейки некем.
      в) Из этого вытекает общий вывод, что Барсе не хватает грамотной тактики и стратегии. В ключевые моменты, когда Барса вылетала ей не хватало свежести некоторых ключевых исполнителей, не хватало характера и прочности в опорной зоне.
      г) Везение. Как же без него. Реал за эти 3 розыгрыша ЛЧ столько раз стоял на грани вылета/проигрыша, но каждый раз ему везло. Вот 3 факта на поверхности - в 1 розыгрыше судья не заметил гол из оффсайда Рамоса в концовке матча, а в последнем финале в первом тайме травму получил Салах и сильно ошибся в 2-х эпизодах Кариус. А Бавария, с её привозами от вратаря и пенальти на последних минутах в свои ворота. Что-то я вообще сейчас не припомню, чтобы Барсе так пёрло в решающих стадиях плей-офф.

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак > Cules2013 24 сентября 2018, 17:54

      Блин, сплошные стратеги и тактики. Чего ты, любезный, здесь фонтанируешь? Тебе надо в дирекцию Барсы. Наиглавнейшим.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 17:00

      не конечно тут дон балон понаписал чуши ! да и кристина не базарит много ! чушь а не статья ! пусть думают что пишут ! значит и семеду, артур, малком тоже за 30-тник? пффф ! понапишут чуши ! хесус вальехо винисиус жуниор игроки стартого состава? хахахахаха ! и одриосола тоже игрок стартового состава? хахаххахахаха !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 16:44

      don balon

      1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 24 сентября 2018, 16:26

      Хах, такая жуть, предупредил он)), без сопливых не знают)

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