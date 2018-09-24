Роналду считает, что проблема нестабильного выступления «Барселоны» в ЛЧ кроется в возрасте ее ключевых игроков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Реал», продолжает следить за чемпионатом Испании и за выступлениями «Барселоны».

По информации Don Balon, португалец не стесняется указывать в узких кругах, что проблема нестабильного выступления каталонской команды в Лиге чемпионов на протяжении последних сезонов кроется в возрасте ключевых игроков.

Из одиннадцати футболистов стартового состава «Барселоны» только голкипер Марк-Андре тер Стеген, защитник Самуэль Умтити и Серхи Роберто, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Усмане Дембеле не достигли 30-летнего возраста.

В свое время Роналду предупредил руководство «Реала» в том, что команду нуждается в омоложении. После этого президент мадридцев Флорентино Перес начал приобретать молодых футболистов. В течении нескольких лет «Реал» пополнился защитниками Хесусом Вальехо (21 год) и Альваро Одриосолой (22), полузащитниками Даниэлем Себальосом (22) и Марко Асенсио (22) и нападающим Винисиусом Жуниором (18).