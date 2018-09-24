Шатов: «Зенит» был на голову сильнее «Локомотива»

Я вот не понимаю смысла таких высказываний. Вроде как пнуть еще лежачего. На голову они сильнее были. А что ж Олежка такое после Минска то не говорил?Или после Копенгагена, что мол какие они молодцы. Плюс, если, подчеркиваю, если команда, которая "на голову слабее вас" закидывает на полумоментах 3шку вам, нууу это говорит только о том, что с командами даже равными по силе - вам ничего хорошего ждать не придется.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов считает, что его команда по многим показателям превзошла «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ.
«Мы показали достаточно уверенную игру, и я думаю, что во многих компонентах превзошли «Локомотив»: в настрое, желании, движении, самоотдаче, реализации голевых моментов и вообще в построении игры. Думаю, мы были на голову сильнее.
Для нас сначала было немного удивительно, что «Локомотив» вышел играть в три центральных защитника, поскольку в прошлых матчах чемпионата России у них все время было четыре защитника. Хотя последнюю встречу в Лиге чемпионов они провели как раз по этой схеме.
Я бы не сказал, что это «Локомотив» нам позволял – это мы сыграли грамотно и воспользовались теми слабыми сторонами игры с тремя центральными защитниками. Мы грамотно выходили из обороны в атаку, создавали давление на флангах, делали преимущество два в один.
Плюс считаю, что сегодня Дзюба проделал большой объем работы, вел и выигрывал борьбу с тремя центральными защитниками. Процентов 90 единоборств он выиграл», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.