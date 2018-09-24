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    Шатов: «Зенит» был на голову сильнее «Локомотива»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов считает, что его команда по многим показателям превзошла «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ.

    «Мы показали достаточно уверенную игру, и я думаю, что во многих компонентах превзошли «Локомотив»: в настрое, желании, движении, самоотдаче, реализации голевых моментов и вообще в построении игры. Думаю, мы были на голову сильнее.

    Для нас сначала было немного удивительно, что «Локомотив» вышел играть в три центральных защитника, поскольку в прошлых матчах чемпионата России у них все время было четыре защитника. Хотя последнюю встречу в Лиге чемпионов они провели как раз по этой схеме.

    Я бы не сказал, что это «Локомотив» нам позволял – это мы сыграли грамотно и воспользовались теми слабыми сторонами игры с тремя центральными защитниками. Мы грамотно выходили из обороны в атаку, создавали давление на флангах, делали преимущество два в один.

    Плюс считаю, что сегодня Дзюба проделал большой объем работы, вел и выигрывал борьбу с тремя центральными защитниками. Процентов 90 единоборств он выиграл», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 07:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 24 сентября 2018, 12:05

      Я вот не понимаю смысла таких высказываний. Вроде как пнуть еще лежачего. На голову они сильнее были. А что ж Олежка такое после Минска то не говорил?Или после Копенгагена, что мол какие они молодцы. Плюс, если, подчеркиваю, если команда, которая "на голову слабее вас" закидывает на полумоментах 3шку вам, нууу это говорит только о том, что с командами даже равными по силе - вам ничего хорошего ждать не придется.

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:19

      100 пудово!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 10:09

      Если вновь не будет функциональной ямы в октябре-ноябре как в предыдущие годы, то "Зенит" к перерыву увеличит отрыв от преследователей. У соперников нет сейчас игры, за исключением ЦСКА и обстановка в клубах ( "Спартак" и "Локо" ) не способствует успешному выступлению на всех футбольных фронтах.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:33

      Олег - молодец! Показал локам кузькину мать. Особенно первый гол.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 сентября 2018, 08:51

      скоро наступит спад у бомжей

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > vodomut 24 сентября 2018, 09:39

      Да не этот год за вами. Мы свои три отыграли таких)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vodomut 24 сентября 2018, 11:19

      Вся жисть впереди, надейся и жди!

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 24 сентября 2018, 08:46

      Ну уж не на голову, но игра честно понравилось, давно такой игры не было на Крестовском, последняя игра была такая когда Спартак разорвали 5-1

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 сентября 2018, 08:30

      Интересный матч был.

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