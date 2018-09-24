Шатов: «Зенит» был на голову сильнее «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов считает, что его команда по многим показателям превзошла «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ.

«Мы показали достаточно уверенную игру, и я думаю, что во многих компонентах превзошли «Локомотив»: в настрое, желании, движении, самоотдаче, реализации голевых моментов и вообще в построении игры. Думаю, мы были на голову сильнее.

Для нас сначала было немного удивительно, что «Локомотив» вышел играть в три центральных защитника, поскольку в прошлых матчах чемпионата России у них все время было четыре защитника. Хотя последнюю встречу в Лиге чемпионов они провели как раз по этой схеме.

Я бы не сказал, что это «Локомотив» нам позволял – это мы сыграли грамотно и воспользовались теми слабыми сторонами игры с тремя центральными защитниками. Мы грамотно выходили из обороны в атаку, создавали давление на флангах, делали преимущество два в один.

Плюс считаю, что сегодня Дзюба проделал большой объем работы, вел и выигрывал борьбу с тремя центральными защитниками. Процентов 90 единоборств он выиграл», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.