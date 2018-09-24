Аллегри: «Ювентусу» нужно надавить на газ и оторваться от соперников»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

«Мы ожидали, что матч будет таким. «Фрозиноне» пропустил пять голов от «Сампдории», а мы 70 минут играли вдесятером в среду в Лиге чемпионов. Нам нужно было терпение. Через большое количество ударов, кроссов и пасов мы сумели прорвать соперника.

У «Наполи» в прошлом сезоне было больше 90 очков. Естественно, что они и дальше будут выступать хорошо. Особенно после того, как к ним пришел талантливый и опытный тренер.

Остальные немного позади, так что прямо сейчас нам нужно нажать на газ и оторваться, пока у нас не начались ключевые встречи», – сказал Аллегри.

«Ювентус» с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу.