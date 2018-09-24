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    Аллегри: «Ювентусу» нужно надавить на газ и оторваться от соперников»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

    «Мы ожидали, что матч будет таким. «Фрозиноне» пропустил пять голов от «Сампдории», а мы 70 минут играли вдесятером в среду в Лиге чемпионов. Нам нужно было терпение. Через большое количество ударов, кроссов и пасов мы сумели прорвать соперника.

    У «Наполи» в прошлом сезоне было больше 90 очков. Естественно, что они и дальше будут выступать хорошо. Особенно после того, как к ним пришел талантливый и опытный тренер.

    Остальные немного позади, так что прямо сейчас нам нужно нажать на газ и оторваться, пока у нас не начались ключевые встречи», – сказал Аллегри.

    «Ювентус» с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Football Italia

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    24.09.2018 01:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:33

      Вверху пока борьба еще идет. А вот у Кьево одно очко с минусом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 сентября 2018, 05:20

      Соперники сами отстанут.

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