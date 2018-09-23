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  • Ташаев: «Со здоровьем все в порядке. Готов ли сыграть с ЦСКА? Без комментариев»

Ташаев: «Со здоровьем все в порядке. Готов ли сыграть с ЦСКА? Без комментариев»

23 сентября 2018, 14:21
10

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев накануне дерби с ЦСКА заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

В последний раз 24-летний футболист появлялся на поле в составе красно-белых в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом, который прошел 18 августа.

«Здоровье? Нормально.

Готов ли сегодня сыграть? Без комментариев», – сказал Ташаев.

Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ташаев Александр
Комментарии (10)
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Опорник84
1537702227
Я в шоке, со здоровьем все нормально, а играть будет или не будет, не известно! Это-же как Каррере нагадили, что без комментариев?
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все_будет_AUDI
1537703357
Значит не выйдет
Ответить
все_будет_AUDI
1537703468
Офигеть. Больше месяца не выходил на поле.....а в динамо играл бы в каждом матче
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Фотон
1537704000
Готов ли сегодня сыграть? Без комментариев», – сказал Ташаев. Это как понять? До матча считанные часы, а он не знает будет пи играть? Обалдеть!
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piligrim1986
1537705693
не пойму, почему его и еременко не выпускают?
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111Hunter111
1537705716
Лавку полировать на это здоровья хватает.
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DOCTOR PENALTY
1537706739
Выйдет! И забьёт! Вперёд Спартак!!!
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fanchik
1537708971
футболисты купленные для усиления и присевшие в запас, у многих болельщиков вызывают не понимание данной ситуацией
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