Ташаев: «Со здоровьем все в порядке. Готов ли сыграть с ЦСКА? Без комментариев»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев накануне дерби с ЦСКА заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

В последний раз 24-летний футболист появлялся на поле в составе красно-белых в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом, который прошел 18 августа.

«Здоровье? Нормально.

Готов ли сегодня сыграть? Без комментариев», – сказал Ташаев.

Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.