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    Ташаев: «Со здоровьем все в порядке. Готов ли сыграть с ЦСКА? Без комментариев»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев накануне дерби с ЦСКА заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

    В последний раз 24-летний футболист появлялся на поле в составе красно-белых в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом, который прошел 18 августа.

    «Здоровье? Нормально.

    Готов ли сегодня сыграть? Без комментариев», – сказал Ташаев.

    Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2018 14:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 сентября 2018, 16:22

      футболисты купленные для усиления и присевшие в запас, у многих болельщиков вызывают не понимание данной ситуацией

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:45

      Выйдет! И забьёт! Вперёд Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 23 сентября 2018, 15:28

      Лавку полировать на это здоровья хватает.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 сентября 2018, 15:28

      не пойму, почему его и еременко не выпускают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > piligrim1986 23 сентября 2018, 16:23

      У Ерёменко ещё дисквалификация не кончилась.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 15:00

      Готов ли сегодня сыграть? Без комментариев», – сказал Ташаев. Это как понять? До матча считанные часы, а он не знает будет пи играть? Обалдеть!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Фотон 23 сентября 2018, 15:01

      Потому что нормальные люди не раскрывают установки до объявления составов

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 сентября 2018, 14:51

      Офигеть. Больше месяца не выходил на поле.....а в динамо играл бы в каждом матче

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 сентября 2018, 14:49

      Значит не выйдет

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 сентября 2018, 14:30

      Я в шоке, со здоровьем все нормально, а играть будет или не будет, не известно! Это-же как Каррере нагадили, что без комментариев?

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