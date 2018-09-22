Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сигурдссон: «Игроки ЦСКА показали, что у нас сильный характер»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от дебюта за московский клуб. Исландский футболист сыграл за армейцев в матче Лиги чемпионов против «Виктории», выйдя на замену на 81-й минуте встречи.

    – Мы показали, что у нас сильный характер. Проигрывали в два мяча, но свели матч к ничьей.

    – Насколько тяжело было команде в тот момент, когда все складывалось не в нашу пользу?

    – «Виктория» была вдохновлена поддержкой своих болельщиков и сумела забить дважды. Нам требовалось начать играть в свой футбол и внести некоторые коррективы. Мы это сделали, и ситуация на поле изменилась.

    – Вы довольны своим дебютом?

    – Я очень рад, что наконец-то дебютировал, и случилось это сразу в Лиге чемпионов! Но личные амбиции отходят на второй план. Самое главное, что мы смогли заработать одно очко. Было очень важно сделать это.

    – О чем просили тренеры, когда вы выходили на поле?

    – Попытаться переломить ход встречи, обыгрывать один в один, использовать мою скорость.

    – Верили ли при счете 0:2, что отыграетесь?

    – Да, потому что у нас очень сильные игроки, они способны развернуть матч в другую сторону. Без веры в себя ничего бы не получилось.

    – Впереди дерби. Что скажете о предстоящем поединке?

    – Предвкушаю этот матч. Нам нужно поскорее восстановить силы после тяжелого выезда. Сыграть со «Спартаком» будет круто!

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 01:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 сентября 2018, 08:17

      Армецы москвы, да-да-дада!!! Если матч никто не соберется сушь, то будет бомбовый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 07:51

      Визга и ржания у нас всегда было с избытком всюду. Покажите качественный футбол, интересную бескомпромиссную игру и пусть победит сильнейший. Понимающим и знающим болельщикам хочется увидеть и запомнить это дерби по игре, а не по словесным перепалкам в СМИ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      komradych19 22 сентября 2018, 02:19

      поросям под хвост надавать, вот это круто будет!!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11