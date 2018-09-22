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  • Сигурдссон: «Игроки ЦСКА показали, что у нас сильный характер»

Сигурдссон: «Игроки ЦСКА показали, что у нас сильный характер»

22 сентября 2018, 01:09
3

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от дебюта за московский клуб. Исландский футболист сыграл за армейцев в матче Лиги чемпионов против «Виктории», выйдя на замену на 81-й минуте встречи.

– Мы показали, что у нас сильный характер. Проигрывали в два мяча, но свели матч к ничьей.

– Насколько тяжело было команде в тот момент, когда все складывалось не в нашу пользу?

– «Виктория» была вдохновлена поддержкой своих болельщиков и сумела забить дважды. Нам требовалось начать играть в свой футбол и внести некоторые коррективы. Мы это сделали, и ситуация на поле изменилась.

– Вы довольны своим дебютом?

– Я очень рад, что наконец-то дебютировал, и случилось это сразу в Лиге чемпионов! Но личные амбиции отходят на второй план. Самое главное, что мы смогли заработать одно очко. Было очень важно сделать это.

– О чем просили тренеры, когда вы выходили на поле?

– Попытаться переломить ход встречи, обыгрывать один в один, использовать мою скорость.

– Верили ли при счете 0:2, что отыграетесь?

– Да, потому что у нас очень сильные игроки, они способны развернуть матч в другую сторону. Без веры в себя ничего бы не получилось.

– Впереди дерби. Что скажете о предстоящем поединке?

– Предвкушаю этот матч. Нам нужно поскорее восстановить силы после тяжелого выезда. Сыграть со «Спартаком» будет круто!

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор
Комментарии (3)
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komradych19
1537571998
поросям под хвост надавать, вот это круто будет!!!!
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Рубик Докоян
1537591875
Визга и ржания у нас всегда было с избытком всюду. Покажите качественный футбол, интересную бескомпромиссную игру и пусть победит сильнейший. Понимающим и знающим болельщикам хочется увидеть и запомнить это дерби по игре, а не по словесным перепалкам в СМИ.
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SunRomeS
1537593450
Армецы москвы, да-да-дада!!! Если матч никто не соберется сушь, то будет бомбовый.
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