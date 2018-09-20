Джан: «Судья удалил Роналду за то, что он потянул Мурильо за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаления своего партнера по команде Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку за то, что он слегка потянул за волосы защитника испанской команды Джейсона Мурильо.

«Разве за такое дают красную карточку? Я просто слышал, как судья сказал, что это за то, что Роналду дернул соперника за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол.

Если за такое дают красную карточку, то игрока могут удалить за любой фол. Сто процентов, это не красная карточка», – сказал Джан.