Джан: «Судья удалил Роналду за то, что он потянул Мурильо за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол»

Ну вот ты не женщина... А бабу убрали с поля..
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаления своего партнера по команде Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку за то, что он слегка потянул за волосы защитника испанской команды Джейсона Мурильо.
«Разве за такое дают красную карточку? Я просто слышал, как судья сказал, что это за то, что Роналду дернул соперника за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол.
Если за такое дают красную карточку, то игрока могут удалить за любой фол. Сто процентов, это не красная карточка», – сказал Джан.
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— 433 Formation (@433Formation) 19 сентября 2018 г.