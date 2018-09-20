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    Джан: «Судья удалил Роналду за то, что он потянул Мурильо за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол»

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаления своего партнера по команде Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

    На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку за то, что он слегка потянул за волосы защитника испанской команды Джейсона Мурильо.

    «Разве за такое дают красную карточку? Я просто слышал, как судья сказал, что это за то, что Роналду дернул соперника за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол.

    Если за такое дают красную карточку, то игрока могут удалить за любой фол. Сто процентов, это не красная карточка», – сказал Джан.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2018 17:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 сентября 2018, 22:08

      Ну вот ты не женщина... А бабу убрали с поля..

      1
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 20 сентября 2018, 22:07

      LERDAV.ЗА хулиганство,высокомерие,зазнайство, не уважение к сопернику и зрителям дисквалифицировать РОНАЛЬДУ до конца нынешнего сезона в Лиге чемпионов

      -1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > LERDAV. 20 сентября 2018, 22:52

      ты е.б.л.а.н??

      1
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      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 > LERDAV. 21 сентября 2018, 12:41

      идиот бле-ать

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 сентября 2018, 20:10

      Как раз вы ввели себя как женщины,по этому он вас хотел перевоспитать

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 сентября 2018, 19:42

      Джейсона Мурильо нужно было дать желтую за симуляцию

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 сентября 2018, 18:49

      Постыдное удаление Криштиану Роналду в Валенсии имени чиновников УЕФА!
      Это они всячески ПРОТИВЯТСЯ установить систему VAR во всех турнирах УЕФА!
      Если бы стояла система VAR, то Роналду не удалили бы!!!
      Надо внедрять систему VAR в европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются ДУРЬЮ!
      УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
      Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
      Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается.
      Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы!
      Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет.
      УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру, под прикрытием футбола, и манипулирует с судьями и фальсифицирует все жеребьёвки.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > amazonaws 21 сентября 2018, 12:14

      Да не изменит ваш VAR систему коррупции! Она была, есть и будет всегда, в любом случае и в любом виде! И в системе VAR будут сидеть ,,кривоглазые,, как вы не поймете! VAR не вводят, потому что чиновникам не выгодно, так как будет сложнее подкупить судей возле мониторов и всего лишь! А ответственность за VAR никто брать не хочет, просто чревато....!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 18:26

      там даже тянуть не за что.

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      Рейтинг: +253

      Sancool 20 сентября 2018, 18:05

      Джан дурак, лишний повод хейтерам дал своим высказыванием. Никого он не хватал, видно же.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 сентября 2018, 18:04

      Вот Роналду и сам почувствовал всю прелесть и силу симулянства!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 сентября 2018, 17:54

      Джан вообще понял, что он ляпнул?)

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Cules2013 20 сентября 2018, 22:37

      надеемся на перевод... ибо он какой то бред п*и*з*д*а*н*у*л

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      Рейтинг: +567

      LAY394 20 сентября 2018, 17:42

      Он его погладил нежно видно же

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