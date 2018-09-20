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  • Джан: «Судья удалил Роналду за то, что он потянул Мурильо за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол»

Джан: «Судья удалил Роналду за то, что он потянул Мурильо за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол»

20 сентября 2018, 17:16
28

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаления своего партнера по команде Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи главный арбитр Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку за то, что он слегка потянул за волосы защитника испанской команды Джейсона Мурильо.

«Разве за такое дают красную карточку? Я просто слышал, как судья сказал, что это за то, что Роналду дернул соперника за волосы. Мы не женщины, мы играем в футбол.

Если за такое дают красную карточку, то игрока могут удалить за любой фол. Сто процентов, это не красная карточка», – сказал Джан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Ювентус Валенсия Роналду Криштиану Джан Эмре
Комментарии (28)
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Тraumtanzеr
1537453316
"Мы не женщины, мы играем в футбол" А какого члена тогда ревём как женщины?
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ROSTOV SUPER
1537453609
Удалять в футболе нужно именно "женщин " , которые из-за малейшего прикосновения валяются на поле , корчась от "дикой боли " и провоцируя судью , а таких в футболе к сожалению до хрена и больше ! Футбол почему то стал не мужским видом спорта , как хоккей !
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KOLBIS
1537453912
Нет ,здесь как-то двойственно все,не заметили парни?Джан что имел ввиду?Симулировать как женщины(а они это умеют,ну вы понимаете про что я),блин ну и за волосы дергать это тоже их привычка(девка девку,сам видел "драку")...При всем уважении к Кришу...
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Fin035
1537455840
Вот Роналду и сам почувствовал всю прелесть и силу симулянства!
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Sancool
1537455902
Джан дурак, лишний повод хейтерам дал своим высказыванием. Никого он не хватал, видно же.
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FanatSerj
1537457201
там даже тянуть не за что.
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amazonaws
1537458546
Постыдное удаление Криштиану Роналду в Валенсии имени чиновников УЕФА! Это они всячески ПРОТИВЯТСЯ установить систему VAR во всех турнирах УЕФА! Если бы стояла система VAR, то Роналду не удалили бы!!! Надо внедрять систему VAR в европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются ДУРЬЮ! УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе. Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО! Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры. Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается. Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы! Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет. УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру, под прикрытием футбола, и манипулирует с судьями и фальсифицирует все жеребьёвки.
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Decorhome
1537461740
Джейсона Мурильо нужно было дать желтую за симуляцию
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LERDAV.
1537470477
LERDAV.ЗА хулиганство,высокомерие,зазнайство, не уважение к сопернику и зрителям дисквалифицировать РОНАЛЬДУ до конца нынешнего сезона в Лиге чемпионов
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mihail200606
1537470511
Ну вот ты не женщина... А бабу убрали с поля..
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