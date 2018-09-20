Аршавин на презентации FIFA 19 представит эксклюзивные PS4 в цветах «Кайрата» и с клубной эмблемой

«Кайрат» 29 сентября покажет эксклюзивные игровые консоли PS4. Они выполнены в черно-желтых цветах клуба и содержат его эмблему.

Консоли представят полузащитники «Кайрата» Бауыржан Исламхан и Андрей Аршавин в рамках презентации футбольного симулятора FIFA 19, которая состоится в Алматы 29 сентября.

«Всех болельщиков народной команды ждет сюрприз: главные гости вечера, Бауыржан Исламхан и Андрей Аршавин, представят эксклюзивные консоли ФК «Кайрат»!

Приходи, приводи друзей и стань участником розыгрыша двух консолей PS4 500 GB ФК «Кайрат» от Rainbo, а самые активные получат шанс сфотографироваться с игроками «Кайрата» и получить автографы», – сообщает пресс-служба «Кайрата».