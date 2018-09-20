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  • Брих удалил Роналду на основании подсказки помощника. Сам он не видел момент нарушения

Брих удалил Роналду на основании подсказки помощника. Сам он не видел момент нарушения

20 сентября 2018, 11:16
25

Накануне состоялся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Валенсия» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 0:2.

Нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в одном из эпизодов, когда он столкнулся с соперником.

Главный арбитр матча Феликс Брих не видел сам момент нарушения. На удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.

Брих дважды уточнил у Фритца, была ли это красная карточка. Оба раза ассистент ответил утвердительно. Главный судья на основании этих слов удалил португальца.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Skysports
Лига чемпионов Валенсия Ювентус Роналду Криштиану Брих Феликc Фриц Марко
Комментарии (25)
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Abdulbek.Hadjimuradov.95
1537431722
Да мы знаем смотиели
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Project Бабангида
1537433441
ты с какого вокзала таких "помощников" набрал?) им раствор мешать и то страшно доверить)
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ArReal
1537433923
Скорее всего помощники тоже момента не видели!
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dinar7777dinar
1537435547
удалили не за что согласен. но истерить плакать как маленькая девчонка это в стиле кристины. пусть вспомнит нырок сколько он нырял и провоцировал судей ! вот ему и возвратилось ! не обижайтесь на правду глоры кристины !
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Zenmaster
1537437289
Клоунада да и только !!!
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bset
1537438146
Фритц - идиот. Надеюсь, красную отменят.
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Vladarg
1537440360
Сути дела это не меняет.как можно выносить такой суровый вердикт,самому не видя нарушения?!брыху надо завязывать с судейством при таком подходе.
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Decorhome
1537446600
Судья видимо хотел попасть в историю. И ему это удалось. С самого начала было видно, что он не справляется с судейством. И уже был на взрыве. Вот и взорвался.
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Рубик Докоян
1537448787
Подсказками надо было ещё со школы уметь пользоваться. Если помощник не умеет подсказывать, то пусть и не берётся. К нам его на стройку, быстро всему научат...
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zigbert
1537453525
Надо было брать с собой надежных помощников.
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