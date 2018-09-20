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    Брих удалил Роналду на основании подсказки помощника. Сам он не видел момент нарушения

    Накануне состоялся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Валенсия» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 0:2.

    Нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в одном из эпизодов, когда он столкнулся с соперником.

    Главный арбитр матча Феликс Брих не видел сам момент нарушения. На удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.

    Брих дважды уточнил у Фритца, была ли это красная карточка. Оба раза ассистент ответил утвердительно. Главный судья на основании этих слов удалил португальца.

    Источник: Skysports

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    20.09.2018 11:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +16

      Robespierre 21 сентября 2018, 08:28

      Удаление не справедливо, ясен пень. НО бесят слезы ((Что-то все больше и больше слез в мужском футболе становится. Я не пойму, им там что - яйца удаляют, чтоб играли лучше?? Ты же мужик, ты удар держать должен, а тут такое: удалили - плачет, травма - плачет, то Роналду, то Неймар, Карвахаль, Салах и остальные такие же. Вот хорваты продули финал, и что? У них такого шанса вообще в истории может больше не представиться, кто-то кулаком в землю бил, в глазах боли куча, но чтоб кто-то зарыдал, как баба, я не увидел.
      Вспоминается серия Южного парка, там из-за жестокости в футболе изменили правила: вместо мяча дали воздушный шарик, одели лифчики игрокам и победит тот, кто будет вежливее другой команды. так скоро и до такого дойдет

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:25

      Надо было брать с собой надежных помощников.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 16:06

      Подсказками надо было ещё со школы уметь пользоваться. Если помощник не умеет подсказывать, то пусть и не берётся. К нам его на стройку, быстро всему научат...

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 сентября 2018, 15:30

      Судья видимо хотел попасть в историю. И ему это удалось. С самого начала было видно, что он не справляется с судейством. И уже был на взрыве. Вот и взорвался.

      -1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 сентября 2018, 13:46

      Сути дела это не меняет.как можно выносить такой суровый вердикт,самому не видя нарушения?!брыху надо завязывать с судейством при таком подходе.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Vladarg 20 сентября 2018, 23:56

      Бред ты написал. Помощники если судья не видит эпизод имеют право давать ему оценку, они для этого там и находятся. Претензии в этом случае к квалификации помощников должны быть, а никак уж не к судье.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Gek Dement 21 сентября 2018, 19:57

      решение принимает главный судья.с него и спрос.красная эта взята из ничего.при любом раскладе брых этот серьезно накосячил.чао.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Vladarg 21 сентября 2018, 23:40

      С тобой как со стеной или с деревом. Зачем тогда боковые вообще по-твоему нужны если они ничего не решают и главный им верить не должен? Если ты в организации футбольного матча не шаришь ничего, то не надо спорить с людьми, возьми матчасть подчитай, а потом уже в спор вступай. чао.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Gek Dement 22 сентября 2018, 09:48

      Тебе кто дал право так с людьми общаться,хамло трамвайное?я своё мнение не навязываю.не согласен-не надо блеять в ответ..запомни,мальчик это и подольше пожить удасться,может..

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 сентября 2018, 13:09

      Фритц - идиот. Надеюсь, красную отменят.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > bset 20 сентября 2018, 13:40

      А этого может быть?

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      Рейтинг: +24996

      bset > САНЁК17 20 сентября 2018, 19:27

      Если решат, что ее показали несправедливо, отменят и тогда дисквалификация на следующий матч не будет распространяться.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 12:54

      Клоунада да и только !!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 сентября 2018, 12:25

      удалили не за что согласен. но истерить плакать как маленькая девчонка это в стиле кристины. пусть вспомнит нырок сколько он нырял и провоцировал судей ! вот ему и возвратилось ! не обижайтесь на правду глоры кристины !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 20 сентября 2018, 13:25

      по делом кристине ! а нырка у суареса с псж не было ! псж лохи !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 20 сентября 2018, 16:03

      ахахахахаахахахах !

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 сентября 2018, 12:09

      Доверяй, но проверяй. У бокового спроси, а если уж сам не совсем уверен, ограничься хотя бы желтой.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 сентября 2018, 12:09

      Да не было там удаления!!! Там даже желтая с натяжкой!!! Маурилья не корчился, не валялся))
      Ну положил непроизвольно руку на лицо, что в этом такого?! Судья ЛОЛ

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