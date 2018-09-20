Брих удалил Роналду на основании подсказки помощника. Сам он не видел момент нарушения

Накануне состоялся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Валенсия» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 0:2.

Нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в одном из эпизодов, когда он столкнулся с соперником.

Главный арбитр матча Феликс Брих не видел сам момент нарушения. На удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.

Брих дважды уточнил у Фритца, была ли это красная карточка. Оба раза ассистент ответил утвердительно. Главный судья на основании этих слов удалил португальца.