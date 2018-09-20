Брих удалил Роналду на основании подсказки помощника. Сам он не видел момент нарушения

Удаление не справедливо, ясен пень. НО бесят слезы ((Что-то все больше и больше слез в мужском футболе становится. Я не пойму, им там что - яйца удаляют, чтоб играли лучше?? Ты же мужик, ты удар держать должен, а тут такое: удалили - плачет, травма - плачет, то Роналду, то Неймар, Карвахаль, Салах и остальные такие же. Вот хорваты продули финал, и что? У них такого шанса вообще в истории может больше не представиться, кто-то кулаком в землю бил, в глазах боли куча, но чтоб кто-то зарыдал, как баба, я не увидел.
Вспоминается серия Южного парка, там из-за жестокости в футболе изменили правила: вместо мяча дали воздушный шарик, одели лифчики игрокам и победит тот, кто будет вежливее другой команды. так скоро и до такого дойдет
Накануне состоялся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Валенсия» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 0:2.
Нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в одном из эпизодов, когда он столкнулся с соперником.
Главный арбитр матча Феликс Брих не видел сам момент нарушения. На удалении настоял его ассистент Марко Фритц, который в этот момент находился за воротами хозяев.
Брих дважды уточнил у Фритца, была ли это красная карточка. Оба раза ассистент ответил утвердительно. Главный судья на основании этих слов удалил португальца.
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— SportJunkie (@SportJunkie8) 19 сентября 2018 г.