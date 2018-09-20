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    Жамалетдинов: «Один мой гол судьи отменяли, и не раз, а вот два – еще никогда»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что один из двух незасчитанных голов в ворота «Виктории» судьи должны были признать правильным.

    «Даже не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли, и не раз, а вот два – еще никогда.

    Во втором эпизоде офсайд зафиксировали. Посмотрел повтор – все по делу.

    А в первом моменте Марио за мячом тянулся, оба пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жестко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть», – сказал Жамалетдинов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 10:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 15:02

      Гол, который был забит с подачи М.Фернандеса отменять нельзя
      было, т.к. Марио первый коснулся мяча и от дал пас на Тимура.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 12:50

      Чистейший гол -- судьи гавно !!!

      3
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      Рейтинг: +11241

      alp 20 сентября 2018, 12:08

      сразу вспомнились 2 чистейших зенитовских гола в ворота цска в москве...........

      а вообще, молодцы, конявые. поздравляю.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 11:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так забивай по правилам, пацанчик.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > vladik12 20 сентября 2018, 11:48

      С офсайдом ещё можно согласиться он был...а вот где фол со стороны Фернандеса усмотрел судья там то что не так было?

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Всем привет, я тут время 20 сентября 2018, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Без разницы. Судья всегда прав.

      -6
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 сентября 2018, 10:57

      тупые судьи

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 сентября 2018, 10:55

      А вот этим европедикам судьям всё сойдёт с рук? Наверное похвалят еще?

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 сентября 2018, 10:50

      Да гол был !

      3
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