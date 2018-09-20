Жамалетдинов: «Один мой гол судьи отменяли, и не раз, а вот два – еще никогда»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что один из двух незасчитанных голов в ворота «Виктории» судьи должны были признать правильным.

«Даже не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли, и не раз, а вот два – еще никогда.

Во втором эпизоде офсайд зафиксировали. Посмотрел повтор – все по делу.

А в первом моменте Марио за мячом тянулся, оба пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жестко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть», – сказал Жамалетдинов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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