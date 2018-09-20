Моуринью: «Разгром «Янг Бойз»? Вероятно, каждый клуб собирается взять шесть очков в матчах с ними» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

«Дело сделано. Это не феноменально, но достаточно хорошо. Соперник играл компактно, интенсивно и с чувством собственного достоинства. После первого мяча игра была под контролем. Мы пытались забить голы, которые дали бы нам чувство уверенности во втором тайме.

Нам важно победить. Вероятно, каждая команда собирается взять шесть очков в играх с «Янг Бойз». Теперь у нас два важных матча с «Валенсией» и «Ювентусом». Это очень хорошие соперники», – сказал Моуринью.