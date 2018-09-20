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    Моуринью: «Разгром «Янг Бойз»? Вероятно, каждый клуб собирается взять шесть очков в матчах с ними» 

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

    «Дело сделано. Это не феноменально, но достаточно хорошо. Соперник играл компактно, интенсивно и с чувством собственного достоинства. После первого мяча игра была под контролем. Мы пытались забить голы, которые дали бы нам чувство уверенности во втором тайме.

    Нам важно победить. Вероятно, каждая команда собирается взять шесть очков в играх с «Янг Бойз». Теперь у нас два важных матча с «Валенсией» и «Ювентусом». Это очень хорошие соперники», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    20.09.2018 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 11:51

      Возможно Ювентус, так и сделает!!!

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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:53

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 01:19

      Маур, меньше понтов и надменности, а больше дела. За..бал.

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