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  • Моуринью: «Разгром «Янг Бойз»? Вероятно, каждый клуб собирается взять шесть очков в матчах с ними» 

Моуринью: «Разгром «Янг Бойз»? Вероятно, каждый клуб собирается взять шесть очков в матчах с ними» 

20 сентября 2018, 00:51
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

«Дело сделано. Это не феноменально, но достаточно хорошо. Соперник играл компактно, интенсивно и с чувством собственного достоинства. После первого мяча игра была под контролем. Мы пытались забить голы, которые дали бы нам чувство уверенности во втором тайме.

Нам важно победить. Вероятно, каждая команда собирается взять шесть очков в играх с «Янг Бойз». Теперь у нас два важных матча с «Валенсией» и «Ювентусом». Это очень хорошие соперники», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Лига чемпионов Янг Бойз Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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ivanthebest
1537395541
Маур, меньше понтов и надменности, а больше дела. За..бал.
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viktordavirov
1537401222
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk
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ArReal
1537433474
Возможно Ювентус, так и сделает!!!
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