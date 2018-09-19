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    Кафельников: «Зобнин отказался поддержать бунт в раздевалке «Спартака» против Карреры»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин отказался поддержать бунт некоторых футболистов против главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.

    Сразу видно, кто из чего сделан», – написал Кафельников в твиттере.

    Вчера Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом из-за лайков, поставленных футболистами под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который раскритиковал итальянского специалиста.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Twitter

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    19.09.2018 13:35
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:38

      Зобнин сейчас лидер Спартака по своему поведению на поле и вне его.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 сентября 2018, 08:14

      Зобнин, Ташаев, Джикия, Максименко, Селихов, Кутепов вот вокруг кого нужно строить костяк команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:47

      Зобнин правильно сделал. Ему вообще со свиньями не по пути. Он из другой обоймы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 сентября 2018, 21:34

      Ну, Глушак-то самогон может продавать. Самедов - арбузы. А вот что делать Комбарову?
      Ах да, его же братан к себе звал.))))
      И хотелось бы всё это до зимы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 19 сентября 2018, 20:45

      кафель быдлан

      0
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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов 19 сентября 2018, 20:16

      Помню, как злословили болелы Спартака, когда в Зените наводил бучу Денисов и компания.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 19 сентября 2018, 19:26

      Что за скандал на ровном месте,
      Замешан на сварливом тесте.
      Одни ворчливы и речисты,
      На блюда кулинарные нечисты.
      Другие зелья лайков наливают,
      Карреру в раздевалочке СЛИВАЮТ.
      Они решили позабавиться.
      Карреру слить и от него избавиться.
      Гуся разделали и соль насыпали,
      А сверху бранным словом всё присыпали.
      Пыхтели, торопясь всё делали.
      Парнокопытным отпущенья сделали.
      ***
      Зобнин Карреру не продаст.
      На поле много сил отдаст.
      И Максименко с ним стоит,
      За честь команды постоит.
      В подлянке оба не замечены.
      На поле мастерством отмечены.
      Они умеют реноме держать.
      Спартак! Карреру надо поддержать.
      ***
      Друзья, в одном они и я, уверен.
      Каррера Спартаком проверен.
      Все в "Спартаке", должны быть вместе.
      Один за всех и на почётном месте.
      Почётных слов Спартак достоин,
      Он гладиатор и футбольный воин.
      Команда братьев сильный дух имела,
      Чтоб СЛАВА про Спартак гремела.
      Футболом СЛАВУ утверждайте,
      На поле делом побеждайте.
      Чтоб СЛАВА про Спартак неслась,
      По белу свету РАЗНЕСЛАСЬ!

      2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 19 сентября 2018, 19:05

      Только тупой горлопан не видит ,что карера 0 просто 0, а те кто за него от цска и т.п.

      -1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 сентября 2018, 18:05

      Ромашка цвела-цвела, но пришла осень.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2018, 17:51

      Сначала Назаров дерьмеца на вентилятор подкинул, теперь и Кафель подключился.

      10
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2018, 18:12

      Как-то не до футбола стало, посмотрим на Рапид и коней.

      6
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      Рейтинг: +718

      Антимат > Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2018, 18:26

      От этих ВИП-болел иной раз больше негатива, чем пользы. Пиарятся на футболе.

      3
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