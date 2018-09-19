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  • Кафельников: «Зобнин отказался поддержать бунт в раздевалке «Спартака» против Карреры»

Кафельников: «Зобнин отказался поддержать бунт в раздевалке «Спартака» против Карреры»

19 сентября 2018, 13:35
54

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин отказался поддержать бунт некоторых футболистов против главного тренера команды Массимо Карреры.

«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.

Сразу видно, кто из чего сделан», – написал Кафельников в твиттере.

Вчера Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом из-за лайков, поставленных футболистами под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который раскритиковал итальянского специалиста.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Зобнин Роман
Комментарии (54)
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Asbjorn
1537353720
Роману не нужно бунтовать,Роман все на поле доказывает
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АртурZaСМ
1537353760
Как Комбарова усадили на лавку, кстати, по делу так су.ка развонялся. Всех нах.. в дубль. Не умеют относиться к делу профессианально как Ребров пусть сидят в дубле или валят.
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Skull_Boy
1537353812
Он что дурак, ему еще играть и играть, а эти 2 осла уже доживают и видимо это конец карьеры
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fortune-bva
1537354045
просто Зобнин профессионал! Бунтарей на завод! Чтоб знали как страна раком стоит, и за какие бабки люди работают и молчат! твари, ***** взбунтовались они!
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Leon_ARS
1537354709
Я, не знаю, можно ли доверять сообщению Кафельникова, но вот то, что в команде идёт разброд - видно с прошлого года. Моё мнение: некоторым игрокам "звёздность" ударила по мозгам, и, когда тренер усадил их на лавку, за плохую игру, из них полезло гомно.
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Т34
1537354832
Всех бунтарей на выход! От них все равно уже нет никакого толку, одна смута. Наигрывать молодежь. Пусть не все сразу получится, мы поймем и потерпим, но это будущее Спартака. Не бояться отрезать зажравшихся, незаменимых не бывает. Коллектив, это организм, а он должен быть здоровым, только тогда будет польза и успех в дальнейшем.
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ivanthebest
1537359985
Кафельников ещё тот инсайдер и оратор, но если разобраться Ромка из всей толпы реально самый адекватный. К слову единственный кто в матче с Тереком на поле просто рвал и метал. Всех бунтарей, на х..й с пляжа, на х..й!!! Пускай п..здуют куда подальше. Подтяним молодёжь выхлопа будет куда больше. А вообще, если вспомнить, все бунтарства в наших клубах, то их устраивали..... русские! Ни одного иностранца, ни одного! Только русские. Гарик, Шатиньо, Дзюбиньо, ОПГ Ромашка и иже с ними... А всё из-за чего, из-за русского паспорта и зажравшести! Вот почему лимит ещё нужен более мягкий, чтобы такие клоуны даже и не думали свои права качать.
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artydoc
1537360736
Ромка молодец! Уважуха ему!
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Одинокий волк Маквейд
1537368671
Сначала Назаров дерьмеца на вентилятор подкинул, теперь и Кафель подключился.
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СШГЭС
1537369543
Ромашка цвела-цвела, но пришла осень.
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