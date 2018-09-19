Кафельников: «Зобнин отказался поддержать бунт в раздевалке «Спартака» против Карреры»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин отказался поддержать бунт некоторых футболистов против главного тренера команды Массимо Карреры.

«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.

Сразу видно, кто из чего сделан», – написал Кафельников в твиттере.

Вчера Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом из-за лайков, поставленных футболистами под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который раскритиковал итальянского специалиста.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят