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    Каррера отстранил Глушакова и Ещенко от работы с командой

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от тренировок капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    «Глушаков и Ещенко отстранены от работы с командой. Каррера убрал их с теории и сказал, что на тренировке они не нужны», – сообщает телеграм-канал «Едим спорт».

    Ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией стихотворения актером и болельщиком красно-белых Дмитрием Назаровым с критикой в адрес Карреры после поражения в седьмом туре РПЛ от «Ахмата» (1:2).

    Источник: Telegram

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    18.09.2018 14:20
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 18 сентября 2018, 19:43

      Лично у меня дежавю!!!Такое уже было!!!Баннеры на стадионе "Меняем шпроты на капитана!!" и т.д.Пошла жара!!!И баннеры появятся типо "Меняем спагетти на капитана!!"???Снова будут отрицать разлад в команде??

      1
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 18 сентября 2018, 19:12

      Пора и Каррере убирать достала эта игра и победы в один мяч последняя крупная победа была при Аленичеве 4:0 над арсеналом

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      Рейтинг: +1236

      омск55 18 сентября 2018, 17:51

      Спартак ждёт не простая осень

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 сентября 2018, 17:33

      всё правильно. давно пора это было сделать!!!

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:02

      Правильное решение. Смутьянам не место в команде. Это может пойти на пользу.

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      Рейтинг: +1532

      starche 18 сентября 2018, 16:37

      Достаточно вспомнить что говорил не так давно Глушак о Спартаке. Зря его брали.................

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 сентября 2018, 16:33

      Дай бог что бы...эта смута послужила рождению новой команды......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 16:27

      Бардак в Тарасовке всем только в радость.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 16:26

      Молодец Массимо.
      В конце прошлого сезона этим смутьянам был дан шанс на индульгенцию, но "Ромашка" это не поняла.
      Ну а теперь давай до свидания, если конечно клуб подтвердит данное событие.

      5
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 сентября 2018, 16:10

      На Карреру не похоже, это Федун пошел на таран. Эмоции зашкаливают после Терека.

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