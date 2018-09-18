Каррера отстранил Глушакова и Ещенко от работы с командой

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от тренировок капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Глушаков и Ещенко отстранены от работы с командой. Каррера убрал их с теории и сказал, что на тренировке они не нужны», – сообщает телеграм-канал «Едим спорт».

Ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией стихотворения актером и болельщиком красно-белых Дмитрием Назаровым с критикой в адрес Карреры после поражения в седьмом туре РПЛ от «Ахмата» (1:2).