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Каррера отстранил Глушакова и Ещенко от работы с командой

18 сентября 2018, 14:20
66

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от тренировок капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Глушаков и Ещенко отстранены от работы с командой. Каррера убрал их с теории и сказал, что на тренировке они не нужны», – сообщает телеграм-канал «Едим спорт».

Ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией стихотворения актером и болельщиком красно-белых Дмитрием Назаровым с критикой в адрес Карреры после поражения в седьмом туре РПЛ от «Ахмата» (1:2).

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (66)
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Rabinovi_ch
1537269879
Правильно сделал!
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Т34
1537270357
Абсолютно верное решение, пусть идут в театр, к Назарову, на подтанцовку или участвуют в массовках. Там можно и языком потрепать, и на поле не пахать. Пора провести чистку, резать мясо, не взирая на былые заслуги. Коллектив должен быть здоровым. Убирать зажравшихся "мастеров" и наигрывать молодежь. Кто-то просил революцию? Делай ее, Массимо!
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Skull_Boy
1537271125
Прав на 100% и что Глушак сдал сильно было заметно сразу после чемпионского сезона, а вот куда лезет Ещенко вообще не понятно и как игрок, если его совсем выперут из команды, он не нужен никому и одним словом кривая горе-звезда, которая после чемпионства возомнил о себе и строит хрен знает кого и лох, никого не нужный, короче 2 осла и надо еще Попова, Ханни и Комбарова заодно выкинуть
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Freyk
1537271172
Из-за такого отношения Глушакова и Ещенко, которые качают права вместо того, чтобы сконцентрироваться на командных целях, «Спартак» в этом году проиграет чемпионство. Потерял место в основе — доказывай на тренировках, в крайнем случае, подойди и поговори с тренером лично. Нет, вместо этого они решили окончательно угробить весь сезон своему клубу. Надеюсь, болельщики в этой ситуации трезво будут смотреть на ситуацию и встанут на сторону тренера.
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ivany4
1537272073
ЕДим спорт - Проект для тех, кто хочет больше узнать о спорте и увидеть спортивный мир изнутри. Неоднозначная и провокационная программа – о спорте и около спортивной жизни простым языком. Интересные темы, неожиданные гости и, конечно же, харизма ведущего Дмитрия Егорова – одного из самых ярких и даже скандальных спортивных журналистов нового поколения! Ваши злые комментарии и неприятные оценочные суждения приветствуются! Базируется на серебрянном дожде. А может лучше дождемся официальных сообщений клуба, чем кормить троллей от футбола!?
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RedWhiteFans2
1537272142
Правильно, обурели. Нужно добавлять а не пешком ходить по полю. А на старых заслугах счет не сделаешь, тем более за такое бабло.
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Kulima
1537272918
Каррера с виду казался мягким человеком, но яйца всё таки у него есть, браво Массимо! Каррера сам просился за Глушакова о продлении контракта, давая понять, что рассчитывает на него, а тот занимается откровенным свинством, мало того, уже как год играет как полено! Всё правильно, всё по делу!
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МЯСО87
1537274216
Тренер я за тебя как и год назад и два!
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Мары
1537277216
Молодец Массимо. В конце прошлого сезона этим смутьянам был дан шанс на индульгенцию, но "Ромашка" это не поняла. Ну а теперь давай до свидания, если конечно клуб подтвердит данное событие.
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zigbert
1537279360
Правильное решение. Смутьянам не место в команде. Это может пойти на пользу.
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