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    Пулишич – о голе в свой день рождения: «Никогда его не забуду»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич рассказал, что никогда не забудет свой гол в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

    «Забить в этот день – невероятное чувство. Наша команда упорно работала и заслужила победу, хотя с голом нам немного повезло.

    Вообще забить в матче Лиги чемпионов – это всегда невероятно. А я сделал это в свой день рождения. Я никогда его не забуду», – заявил американец.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Боруссия» завершился со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 11:43

      Молодец

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