Пулишич – о голе в свой день рождения: «Никогда его не забуду»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич рассказал, что никогда не забудет свой гол в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

«Забить в этот день – невероятное чувство. Наша команда упорно работала и заслужила победу, хотя с голом нам немного повезло.

Вообще забить в матче Лиги чемпионов – это всегда невероятно. А я сделал это в свой день рождения. Я никогда его не забуду», – заявил американец.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Боруссия» завершился со счетом 0:1.