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    Анчелотти: «Наполи» потерял два очка в сложной группе, но впереди еще пять игр»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не собирается драматизировать ситуацию из-за ничейного результата в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

    «Мы были слишком нерасторопными в атаке, что привело к нескольким ошибкам.

    Можно точно сказать, что «Наполи» потерял два очка в сложной группе, но впереди есть еще пять игр. Не стоит драматизировать.

    Сейчас мы занимаем второе место в группе, поэтому нет места негативу. Конечно, нам жаль, поскольку были близки к победному голу», – сказал Анчелотти.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Наполи» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Skysports

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    19.09.2018 08:21
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