Анчелотти: «Наполи» потерял два очка в сложной группе, но впереди еще пять игр»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не собирается драматизировать ситуацию из-за ничейного результата в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

«Мы были слишком нерасторопными в атаке, что привело к нескольким ошибкам.

Можно точно сказать, что «Наполи» потерял два очка в сложной группе, но впереди есть еще пять игр. Не стоит драматизировать.

Сейчас мы занимаем второе место в группе, поэтому нет места негативу. Конечно, нам жаль, поскольку были близки к победному голу», – сказал Анчелотти.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Наполи» завершился со счетом 0:0.