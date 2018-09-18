«Барселона» опасается за низкую посещаемость матча с ПСВ из-за раннего начала

В «Барселоне» опасаются, что раннее время начала матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ скажется на посещаемости «Камп Ноу».

По местному времени игра начнется в 18:55, что может стать проблемой для многих болельщиков, добирающихся на игру с работы, особенно – для иногородних.

Остальные пять игр «Барселоны» на групповом этапе турнира будут начинаться в более привычное время – в 21:00. В этом сезоне в УЕФА решили перенести начало некоторых матчей в еврокубках на 18:55 по среднеевропейскому времени.