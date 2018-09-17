Фонсека женился на украинке. Девушка работает в пресс-службе Ахметова

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что находится в браке с гражданкой Украины. По сообщениям СМИ, супругой португальца является Екатерина Остроушко.

«Я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь», – сказал тренер в эфире программы «Великий футбол».

Остроушко работает руководителем пресс-службы владельца «Шахтера» Рината Ахметова.

Фото: glavcom.ua.