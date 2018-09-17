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    Фонсека женился на украинке. Девушка работает в пресс-службе Ахметова

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что находится в браке с гражданкой Украины. По сообщениям СМИ, супругой португальца является Екатерина Остроушко.

    «Я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь», – сказал тренер в эфире программы «Великий футбол».

    Остроушко работает руководителем пресс-службы владельца «Шахтера» Рината Ахметова.

    Фото: glavcom.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 21:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 20 сентября 2018, 16:55

      Да здравствует заслуженный тренер Украины - Паулу Остроушко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:45

      Паулр Кобелино

      2
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