Каррера: «У «Спартака» нет яркой игры? Так было и в чемпионском сезоне»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру команды в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Нет яркой игры? Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды.

Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем.

Безусловно не легко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание. Мы стараемся пользоваться всеми игроками. Понятно, что и молодые игроки могут ошибаться, но я буду давать им играть», – сказал Каррера.

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