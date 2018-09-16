Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «У «Спартака» нет яркой игры? Так было и в чемпионском сезоне»

Каррера: «У «Спартака» нет яркой игры? Так было и в чемпионском сезоне»

16 сентября 2018, 22:37
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру команды в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Нет яркой игры? Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды.

Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем.

Безусловно не легко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание. Мы стараемся пользоваться всеми игроками. Понятно, что и молодые игроки могут ошибаться, но я буду давать им играть», – сказал Каррера.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Каррера Массимо
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1537128757
ну понять и простить)))) но тем не менее - посмотрите на цска.
Ответить
derrik2000
1537130285
Но была ПРОСТО СУМАСШЕДШАЯ САМООТДАЧА игроков на поле, а как известно, только через труд приходят победы. Если это, конечно. не игра Спортлото! )))))))))) А в этом сезоне? "Безусловно не легко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание. Мы стараемся пользоваться всеми игроками. " Я что-то ничего не понял. То ли вы стараетесь найти наилучшее сочетание игроков, то ли используете ВСЕХ игроков в матчах ЧР. Уж будь добр, Каррера, определись! СОЧЕТАНИЕ оптимальное игроков находят в подавляющем большинстве на тренировках именно через использование ВСЕХ игроков в процессе в различных сочетаниях. А у тебя, как складывается моё мнение, выходят в старте не пойми кто, а потом ты судорожно ищешь эти "сочетания" да найти всё никак не можешь. Бездарь ты, одним словом, Каррера. Спасибо за позапрошлогодее чемпионство. Теперь вали домой.
Ответить
ivanthebest
1537136134
Так, нука спокойно, а то чего-то не туда понесло. Ну проиграли, с кем не бывает, и если честно то не по делу и игра не была убогой. Массимо как адекватный тренер дал проявить себя игрокам, которые в этом очень нуждались, но кто-то, как Ханни ничего не показал, расписавшись в своей несостоятельности. Уверен, что по нему будут сделаны выводы. Да и в том чемпе если вспомнить к этому моменту у нас было 8 очков, а не 14, так что нечего на Массимо бочку катить. К тому же посмотрите на выезды Локо, Краснодар, Зина, следующие коняхи, да и дома не простые ребята как Оренбург и Динамо были обыграны... С Тереком просто у нас никак не складывается. Не самый простой календарь. Так что едем дальше, нечего дисбаланс в лодку пытаться вносить.
Ответить
Топс7
1537138399
Ханни выплакал место в составе
Ответить
За Спартак с1974
1537174701
Нет командной игры , нет движения вперёд с мячом. Классные игроки играют от соперника .Как тот позволит так и сыграют. Как тренер карера ноль . Аленичев и Пилипчук сделали Спартак Чемпионом 2016. Это ФАКТ. Сейчас ещё можно вырулить, например, Тарханов... он с ОИ был чемпионом в Спартаке
Ответить
zigbert
1537176923
Если менять тренера после каждого поражения , то получится от 1 до 30 ,если учесть только игры РПЛ. Добавляя игры на КР и ЛЕ ,еще 7. Вообще это не мешало бы узаконить для всех команд.
Ответить
Главные новости
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
1
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
1
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
5
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
3
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:21
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+