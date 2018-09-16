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    Каррера: «У «Спартака» нет яркой игры? Так было и в чемпионском сезоне»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру команды в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Нет яркой игры? Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды.

    Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем.

    Безусловно не легко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание. Мы стараемся пользоваться всеми игроками. Понятно, что и молодые игроки могут ошибаться, но я буду давать им играть», – сказал Каррера.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: Sport24

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    16.09.2018 22:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 12:35

      Если менять тренера после каждого поражения , то получится от 1 до 30 ,если учесть только игры РПЛ. Добавляя игры на КР и ЛЕ ,еще 7. Вообще это не мешало бы узаконить для всех команд.

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 17 сентября 2018, 11:58

      Нет командной игры , нет движения вперёд с мячом. Классные игроки играют от соперника .Как тот позволит так и сыграют. Как тренер карера ноль . Аленичев и Пилипчук сделали Спартак Чемпионом 2016. Это ФАКТ. Сейчас ещё можно вырулить, например, Тарханов... он с ОИ был чемпионом в Спартаке

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      Рейтинг: +93

      Топс7 17 сентября 2018, 01:53

      Ханни выплакал место в составе

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2018, 01:15

      Так, нука спокойно, а то чего-то не туда понесло. Ну проиграли, с кем не бывает, и если честно то не по делу и игра не была убогой. Массимо как адекватный тренер дал проявить себя игрокам, которые в этом очень нуждались, но кто-то, как Ханни ничего не показал, расписавшись в своей несостоятельности. Уверен, что по нему будут сделаны выводы. Да и в том чемпе если вспомнить к этому моменту у нас было 8 очков, а не 14, так что нечего на Массимо бочку катить. К тому же посмотрите на выезды Локо, Краснодар, Зина, следующие коняхи, да и дома не простые ребята как Оренбург и Динамо были обыграны... С Тереком просто у нас никак не складывается. Не самый простой календарь. Так что едем дальше, нечего дисбаланс в лодку пытаться вносить.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 16 сентября 2018, 23:38

      Но была ПРОСТО СУМАСШЕДШАЯ САМООТДАЧА игроков на поле, а как известно, только через труд приходят победы.
      Если это, конечно. не игра Спортлото! ))))))))))
      А в этом сезоне?

      "Безусловно не легко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание. Мы стараемся пользоваться всеми игроками. "


      Я что-то ничего не понял.
      То ли вы стараетесь найти наилучшее сочетание игроков, то ли используете ВСЕХ игроков в матчах ЧР.
      Уж будь добр, Каррера, определись!
      СОЧЕТАНИЕ оптимальное игроков находят в подавляющем большинстве на тренировках именно через использование ВСЕХ игроков в процессе в различных сочетаниях.
      А у тебя, как складывается моё мнение, выходят в старте не пойми кто, а потом ты судорожно ищешь эти "сочетания" да найти всё никак не можешь.
      Бездарь ты, одним словом, Каррера.
      Спасибо за позапрошлогодее чемпионство.
      Теперь вали домой.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > derrik2000 17 сентября 2018, 01:17

      По одному матчу не стоит горячиться, тем по более не по делу проиграли, а ты уже забыл всё что сделал Каррера и отправляешь его домой. Как-то не по-пацански это.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > ivanthebest 17 сентября 2018, 01:24

      Ну, если ты - пацан 90-х или 2000-х "годов издания", то со своими "пацанами" и общайся, а я уже более 50 лет болею за Спартак.
      И разговор после матча с Тереком идёт о ТЕНДЕНЦИИ, которая проявилась ещё в прошлом чемпионате и продолжается в нынешнем.

      P.S. Я не люблю тип людей, которые "варелаверящие", ну, в данном случае - "каррераверящие" не смотря ни на что.
      От них попахивает инфантильностью.

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      Рейтинг: +10449

      ivany4 > derrik2000 17 сентября 2018, 01:30

      Не плюй в колодец. из которого придется еще не раз напиться!
      В нынешней ситуации, 1 проигрыш и только в 7 туре, можно считать подарком судьбы. При условии, что мы сыграли с бакланами, ментами, локо, быками. Остались только кони, из высшего пула. Т.е. с такими игроками, мы умудряемся идти на 2 месте. Все проигрывают, важно что будет после этого.
      А теперь скажи, кого наигрывать Каррере: пешеходов Самедова, Комбарова, Фернандо, Глушакова, Попова, Бокетти. Так он из них выжал все что можно было. Игроков уровня Зобнина, Ташаева, Ломовицкого и Рассказова всего четверо. Ну не могут эти четверо тащить постоянно все игры. Надо и им отдыхать. Рассказов сегодня уже начал серьезно ошибаться, то ли от усталости, то ли от самоуверенности.
      Такая вот петрушка, понимаешь. Каррера тянет команду на три фронта. И не удивлюсь, если кубок в этом году тоже отдадим, в угоду ЧР и месту в Европе.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > derrik2000 17 сентября 2018, 01:36

      А я не люблю людей, которые начинают обс..рать всех и вся, без каких-либо адекватных доводов и доказательств. Ни единого довода, причём то тут приплетён Валера, когда речь о Каррере, какая-то тенденция уже приплетенная вдруг (и опять же без доводов) и именно после неудачного результата... Вот это всё попахивает инфантильностью и как минимум склонностью к испусканию пены, просто потому что так захотелось, с колокольни возраста, хотя это не показатель мудрости. И скажу даже больше, в этих комментах попахивает глорихантерством и с трудом верится про "50 лет за Спартак", когда забывается всё хорошее что было сделано и поливается грязь на ровном месте.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 сентября 2018, 23:12

      ну понять и простить)))) но тем не менее - посмотрите на цска.

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