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Фирмино рискует пропустить матч с «ПСЖ» из-за травмы глаза

16 сентября 2018, 08:04
9

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В игре 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2) бразилец получил травму. Защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, медицинское обследование не выявило у Фирмино серьезных повреждений, однако его участие в матче с «ПСЖ», который состоится 18 сентября на «Энфилде», находится под вопросом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль ПСЖ Фирмино Роберто
Комментарии (9)
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starche
1537075340
Жаль.
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absent32
1537077811
ну не плохо так присунул))) здоровья!!!
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Рубик Докоян
1537078697
Время есть ещё для успешного лечения травмированного глаза и выхода на поле в игре с ПСЖ без риска для здоровья Фирмино, если в рядах парижан не найдётся свой Доцент...
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Aaisberg
1537078769
Жаль, если так - его будет не хватать.
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vavanze
1537082256
Жесть. Пол пальца засунул.
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Cules2013
1537084681
Нифига се, Ян себя окулистом посчитал? Что это за фигня? Так человека инвалидом можно сделать. Что-то сомневаюсь, что это было неумышленно.
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Kulimen
1537085768
Не хватает пятой фотки, вид из нутри головы или же рентген
Ответить
21082014
1537086288
Будем очень надеяться,что все обойдётся.и Роберто внесёт свой посильный вклад в победу над ПСЖ.
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I_R_O_N_M_A_N
1537086579
Типа без дисквалификации обойдется???
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