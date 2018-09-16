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    Фирмино рискует пропустить матч с «ПСЖ» из-за травмы глаза

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    В игре 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2) бразилец получил травму. Защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

    Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, медицинское обследование не выявило у Фирмино серьезных повреждений, однако его участие в матче с «ПСЖ», который состоится 18 сентября на «Энфилде», находится под вопросом.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    16.09.2018 08:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 сентября 2018, 11:29

      Типа без дисквалификации обойдется???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      21082014 16 сентября 2018, 11:24

      Будем очень надеяться,что все обойдётся.и Роберто внесёт свой посильный вклад в победу над ПСЖ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2018, 11:16

      Не хватает пятой фотки, вид из нутри головы или же рентген

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 сентября 2018, 10:58

      Нифига се, Ян себя окулистом посчитал? Что это за фигня? Так человека инвалидом можно сделать. Что-то сомневаюсь, что это было неумышленно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 16 сентября 2018, 10:17

      Жесть. Пол пальца засунул.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 16 сентября 2018, 09:19

      Жаль, если так - его будет не хватать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 09:18

      Время есть ещё для успешного лечения травмированного глаза и выхода на поле в игре с ПСЖ без риска для здоровья Фирмино, если в рядах парижан не найдётся свой Доцент...

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 16 сентября 2018, 09:03

      ну не плохо так присунул))) здоровья!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 08:22

      Жаль.

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