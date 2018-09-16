Фирмино рискует пропустить матч с «ПСЖ» из-за травмы глаза

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В игре 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2) бразилец получил травму. Защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, медицинское обследование не выявило у Фирмино серьезных повреждений, однако его участие в матче с «ПСЖ», который состоится 18 сентября на «Энфилде», находится под вопросом.