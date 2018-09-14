Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью – о своем падении: «Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли». Это был хороший нырок, никакого пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуриньо пошутил по поводу своего падения при входе на стадион «Уэмбли» перед товарищеским матчем между сборными Англии и Испании (1:2).

    Португальский специалист зацепился за ограждающую красную веревку и упал, потеряв равновесие.

    «Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли», чтобы они могли поговорить обо мне.

    Это был хороший нырок. Никакого пенальти, возможно, желтая карточка. Я защищал свои наушники», – сказал Моуринью.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 сентября 2018, 21:10

      где карточка за симуляцию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2018, 20:41

      опа!,чирик!
      Было?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов и моделей ?
      Уникальный способ миостимуляции позволяет это сделать без занятия спортом и диет, без таблеток и чудо препаратов. Уже через 2 недели вы уберете живот и подкачаете пресс, подкачаете руки, ноги и спину, а так же скинете пару килограмм и ничего делать вам не придется. Сам был в шоке пока не попробовал, весь процесс и результаты читайте у меня в блоге --- http://miblog.2sms.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 17:48

      Выкрутился из сложной ситуации.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 сентября 2018, 16:44

      Ну не знаю, не увидел я тут симуляции...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > I_R_O_N_M_A_N 14 сентября 2018, 17:15

      Тут чистый пенальти

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > тёска 14 сентября 2018, 21:50

      Я думаю тут бесспорный фол последней надежды, подножкой и прямая красная карточка красной ленточке;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 сентября 2018, 16:14

      Достойно вышел из ситуации.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 сентября 2018, 16:11

      с его коммента поржал, в этом весь Маур ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 сентября 2018, 15:57

      Веревка ОСОБЕННАЯ оказалась...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 сентября 2018, 15:46

      Как будто мы с вами никогда не оступаемся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 сентября 2018, 15:43

      самоирония, нормас)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11