Моуринью – о своем падении: «Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли». Это был хороший нырок, никакого пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуриньо пошутил по поводу своего падения при входе на стадион «Уэмбли» перед товарищеским матчем между сборными Англии и Испании (1:2).
Португальский специалист зацепился за ограждающую красную веревку и упал, потеряв равновесие.
«Люди звонили мне и просили упасть на «Уэмбли», чтобы они могли поговорить обо мне.
Это был хороший нырок. Никакого пенальти, возможно, желтая карточка. Я защищал свои наушники», – сказал Моуринью.
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Источник: The Sun