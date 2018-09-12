Президент «ПСЖ»: «Нужно уделить максимум внимания «Наполи»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от начала групповой стадии Лиги чемпионов.

«Наполи» – это соперник, которому нужно уделить максимум внимания.

Роналду? Неожиданно увидеть его в «Ювентусе», он перешел в уже очень сильную команду. Мне кажется, они одни из фаворитов в Лиге чемпионов.

Что касается Буффона, то это исключительный человек и выдающийся профессионал. Для нас честь, что он выступает за «ПСЖ», – сказал Аль-Хелаифи.

Соперниками «ПСЖ» на групповом этапе будут «Наполи», «Ливерпуль» и «Црвена Звезда».