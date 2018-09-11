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    EA Sports опубликовал рейтинг игроков в FIFA 19. Кейн и Гризманн не вошли в топ-10 

    Сегодня EA Sports опубликовал новую партию карточек игроков в FIFA 19.

    Места с 11 по 20 заняли Роберт Левандовски («Бавария»), Мануэль Нойер («Бавария)», Диего Годин («Атлетико»), Тибо Куртуа («Челси»), Ян Облак («Атлетико»), Н’голо Канте («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

    Сейчас на сайте EA опубликован рейтинг топ-90 футболистов в FIFA 19. В ближайшее время компания раскроет карточки лучших десяти игроков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 22:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 сентября 2018, 00:44

      Сравнение пса и фифа никогда не закончиться, одно скажу везде свои нюансы, что-то лучше, что-то хуже

      0
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      Рейтинг: +142

      vavanze 12 сентября 2018, 00:17

      Пес круче

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 11 сентября 2018, 23:59

      PES лучше)

      -1
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