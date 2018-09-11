EA Sports опубликовал рейтинг игроков в FIFA 19. Кейн и Гризманн не вошли в топ-10 

Сегодня EA Sports опубликовал новую партию карточек игроков в FIFA 19.

Места с 11 по 20 заняли Роберт Левандовски («Бавария»), Мануэль Нойер («Бавария)», Диего Годин («Атлетико»), Тибо Куртуа («Челси»), Ян Облак («Атлетико»), Н’голо Канте («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Сейчас на сайте EA опубликован рейтинг топ-90 футболистов в FIFA 19. В ближайшее время компания раскроет карточки лучших десяти игроков.