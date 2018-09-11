Абель Эрнандес: «У Чалова есть задатки большого игрока»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказался о своем партнере по атаке московского клуба Федоре Чалове. Уругваец считает, что российский форвард вырастет в топ-футболиста.
«Чалов немножко говорит по-английски. А в игре мы без лишних слов понимаем друг друга. Мне легко с ним.
Фeдор – молодой парень и ещe многому должен научиться, но задатки большого игрока у него налицо», – сказал Эрнандес.
Чалов оформил хет-трик в матче шестого тура РПЛ с «Уралом» (4:0). Всего в этом сезоне в его активе пять голов в шести играх Премьер-лиги.
Источник: Чемпионат.ком