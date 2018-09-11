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    Абель Эрнандес: «У Чалова есть задатки большого игрока»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказался о своем партнере по атаке московского клуба Федоре Чалове. Уругваец считает, что российский форвард вырастет в топ-футболиста.

    «Чалов немножко говорит по-английски. А в игре мы без лишних слов понимаем друг друга. Мне легко с ним.

    Фeдор – молодой парень и ещe многому должен научиться, но задатки большого игрока у него налицо», – сказал Эрнандес.

    Чалов оформил хет-трик в матче шестого тура РПЛ с «Уралом» (4:0). Всего в этом сезоне в его активе пять голов в шести играх Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2018 16:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 сентября 2018, 09:18

      Задатки есть, но вот станет ли он топ-футболистом - вопрос. Но в любом случае желаю Чалову повышения мастерства, трудолюбия и очередных голов за армейский клуб.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 сентября 2018, 01:33

      Успехов, удачи и дальнейшего развития Фёдору и всей молодёжи ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2018, 22:34

      Фёдор - парень хороший, трудолюбивый, но очень зависимый от командной игры. Есть игра у команды, будет в ней и звеном в цепочке. Необходимом. Но не нужно ждать от него индивидуальные чудеса, как от Вагнера Лава или Думбия.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 17:48

      Что верно то верно.

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