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Абель Эрнандес: «У Чалова есть задатки большого игрока»

11 сентября 2018, 16:59
4

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказался о своем партнере по атаке московского клуба Федоре Чалове. Уругваец считает, что российский форвард вырастет в топ-футболиста.

«Чалов немножко говорит по-английски. А в игре мы без лишних слов понимаем друг друга. Мне легко с ним.

Фeдор – молодой парень и ещe многому должен научиться, но задатки большого игрока у него налицо», – сказал Эрнандес.

Чалов оформил хет-трик в матче шестого тура РПЛ с «Уралом» (4:0). Всего в этом сезоне в его активе пять голов в шести играх Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель Чалов Федор
Комментарии (4)
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zigbert
1536677329
Что верно то верно.
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cska-62
1536694495
Фёдор - парень хороший, трудолюбивый, но очень зависимый от командной игры. Есть игра у команды, будет в ней и звеном в цепочке. Необходимом. Но не нужно ждать от него индивидуальные чудеса, как от Вагнера Лава или Думбия.
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Nerlinger
1536705226
Успехов, удачи и дальнейшего развития Фёдору и всей молодёжи ЦСКА
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Dominator777
1536733112
Задатки есть, но вот станет ли он топ-футболистом - вопрос. Но в любом случае желаю Чалову повышения мастерства, трудолюбия и очередных голов за армейский клуб.
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