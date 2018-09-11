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  • Энрике: «Модрич? Приз лучшему игроку должен получить Месси. Он на ступень выше остальных»

Энрике: «Модрич? Приз лучшему игроку должен получить Месси. Он на ступень выше остальных»

11 сентября 2018, 15:53
14

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании, прокомментировал непопадание нападающего каталонцев Лионеля Месси в число кандидатов на приз игроку года ФИФА.

Ранее организация огласила финальную троку претендентов на награду, в которую вошли Криштиану Роналду («Реал/»Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

«Если говорить об игроках сборной Хорватии, я бы назвал о Модрича и Ракитича. Они оба заслуживают индивидуальные награды.

Но если мы говорим о лучшем футболисте во всем мире, то приз лучшего игрока нужно вручить Лео Месси, который на одну ступень выше остальных», – сказал Энрике.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Испания Реал Месси Лионель Модрич Лука Энрике Луис
Комментарии (14)
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absent32
1536670961
только из-за того что выше? в этом году модрич блещет ярче чем месси. поэтому все по делу!!!
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DeStar
1536671329
Ага и Валерию Меладзе тоже ЗМ еще скажи. Вопросов нет.что месси футбольный гений.Только последние 5 лет это не особо помогает барсе в той же лч, и месси там не гений в том числе. Месси свое еще возьмет, заслуженно, а тут пусть отдыхает,ему нет места в тройке.
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Лошак
1536672754
Мессюки - это отдельная каста отмороженных на всю голову кренделей, которым никто и ничего не докажет. Лучше всех и всё! И никаких возражений и причин. Вот по такому принципу инопланетному и вручали ЗМ в 2010 году. Мессианство - это тяжёлая эпидемия, которая, к счастью, приближается к финалу.
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zubr252
1536674416
Месси провалил Чемпионат мира а Модрич хоть до финала дошла. Но и приз нужно отдать Гризману Чемпиону мира
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I_R_O_N_M_A_N
1536677460
Вроде раньше чушь не нёс, видимо осеннее обострение...
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Hala Madrid
1536687963
Месси, который не выиграл ЛЧ и провалил ЧМ. Аргентинец конечно гений, но призы должны всё же вручаться за сезон, а не по рейтингу в FIFA
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