Энрике: «Модрич? Приз лучшему игроку должен получить Месси. Он на ступень выше остальных»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании, прокомментировал непопадание нападающего каталонцев Лионеля Месси в число кандидатов на приз игроку года ФИФА.

Ранее организация огласила финальную троку претендентов на награду, в которую вошли Криштиану Роналду («Реал/»Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

«Если говорить об игроках сборной Хорватии, я бы назвал о Модрича и Ракитича. Они оба заслуживают индивидуальные награды.

Но если мы говорим о лучшем футболисте во всем мире, то приз лучшего игрока нужно вручить Лео Месси, который на одну ступень выше остальных», – сказал Энрике.