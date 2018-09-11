Энрике: «Модрич? Приз лучшему игроку должен получить Месси. Он на ступень выше остальных»

Месси, который не выиграл ЛЧ и провалил ЧМ. Аргентинец конечно гений, но призы должны всё же вручаться за сезон, а не по рейтингу в FIFA
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании, прокомментировал непопадание нападающего каталонцев Лионеля Месси в число кандидатов на приз игроку года ФИФА.
Ранее организация огласила финальную троку претендентов на награду, в которую вошли Криштиану Роналду («Реал/»Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
«Если говорить об игроках сборной Хорватии, я бы назвал о Модрича и Ракитича. Они оба заслуживают индивидуальные награды.
Но если мы говорим о лучшем футболисте во всем мире, то приз лучшего игрока нужно вручить Лео Месси, который на одну ступень выше остальных», – сказал Энрике.