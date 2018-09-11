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    Энрике: «Модрич? Приз лучшему игроку должен получить Месси. Он на ступень выше остальных»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании, прокомментировал непопадание нападающего каталонцев Лионеля Месси в число кандидатов на приз игроку года ФИФА.

    Ранее организация огласила финальную троку претендентов на награду, в которую вошли Криштиану Роналду («Реал/»Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    «Если говорить об игроках сборной Хорватии, я бы назвал о Модрича и Ракитича. Они оба заслуживают индивидуальные награды.

    Но если мы говорим о лучшем футболисте во всем мире, то приз лучшего игрока нужно вручить Лео Месси, который на одну ступень выше остальных», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2018 15:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 11 сентября 2018, 20:46

      Месси, который не выиграл ЛЧ и провалил ЧМ. Аргентинец конечно гений, но призы должны всё же вручаться за сезон, а не по рейтингу в FIFA

      1
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      Рейтинг: -130

      калач > Hala Madrid 11 сентября 2018, 23:32

      золотая бутса, кубок и лига конечно уже ничего не решают.
      Вспомните Роналду в первые пол года с 0 голов и 0 асистов. Или может он ЧМ выиграл

      -1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 сентября 2018, 17:51

      Вроде раньше чушь не нёс, видимо осеннее обострение...

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 11 сентября 2018, 17:00

      Месси провалил Чемпионат мира а Модрич хоть до финала дошла. Но и приз нужно отдать Гризману Чемпиону мира

      0
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      Рейтинг: +161

      Лошак 11 сентября 2018, 16:32

      Мессюки - это отдельная каста отмороженных на всю голову кренделей, которым никто и ничего не докажет. Лучше всех и всё! И никаких возражений и причин. Вот по такому принципу инопланетному и вручали ЗМ в 2010 году. Мессианство - это тяжёлая эпидемия, которая, к счастью, приближается к финалу.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 сентября 2018, 16:08

      Ага и Валерию Меладзе тоже ЗМ еще скажи. Вопросов нет.что месси футбольный гений.Только последние 5 лет это не особо помогает барсе в той же лч, и месси там не гений в том числе. Месси свое еще возьмет, заслуженно, а тут пусть отдыхает,ему нет места в тройке.

      3
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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 11 сентября 2018, 23:37

      с каких пор победа в ЛЧ определяет кому ЗМ ? за победу в ЛЧ дают кубок ЛЧ. Как Реал брал 3 ЛЧ мы помним прекрасно - Рамос катлете на 15й добавленой минуте, опять же прием дзюдо на Салахе и на кипере Ливера. И т.д. На месте болел Реала я бы постеснялся за "победы" в ЛЧ вобще говорить.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > калач 11 сентября 2018, 23:47

      а с хрена мне стесняться? у реала 13 главных еврокубков, на остальное мне пох, честно вот, именно пох**. Бесят такие вот как ты, которые всегда найдут повод и какое-нибудь Г, про какую 15 добавленную ты говоришь дурень? про 93 минуту в 2014 году? прием дзюдо? ты тренер тут по дзюдо смотрю? любой подобный мометн можно к боевым искусствам подобрать. ? или это первый в истории такой момент? на кипера ливера криворукого че ты не гонишь? че ты не кричишь, что Кариус криворукий не подарил лч реалу? или буффон мудак по 4 мяча пропускать в финале? постеснялся бы он, не коменти меня , пожалуйста, если в твоей голове вата и желчь. По делу - без проблем.
      и да, может ТЫ , о великий, знаешь за что зм дают? за голы наверное ты считаешь, ах да, наверное за победу в кубке испании. Или за цеееелых 6 голов месси в прошлой лч, за что? за победу в испании? а че не любому игроку псж? у них еще и кубок лиги франции есть,неймар может? кавани на 1-2голаменьше месси забил в сезоне прошлом, не , но зато 3 трофея.Асалах забил больше, это я про ЛЧ+ чемп. Задрал уж

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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 12 сентября 2018, 13:38

      Кариус играл с сотрясением мозга (после стычки с Рамосом, случайной конечно)

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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 12 сентября 2018, 13:41

      последние 3 года ЗМ скатился.. сам не могу понять за что дают. Думаю как и в ЛЧ теплые мячи так и Роналду просто купил за кейс кеша себе последние ЗМ

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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 12 сентября 2018, 14:03

      еще про пенальти у Реала. Обращал внимание как Навас выходит из ворот до удара по мячу? по правилам запрещено но Реалу прощают.
      https://www.youtube.com/watch?v=xN-oXDzvOhQ
      и так в каждом

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > калач 12 сентября 2018, 16:17

      Т.е ты веришь тому, что написали ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ после финала лч,а то и больше, чтобы прикрыть кариуса и поддержать, вот прямо именно та. Ида, рамос же виноват,столкновений не бывает же никогда, и рамос виноват, что кариус не попросил замену? или наверное он себя отлично чувствовал и пох ему было?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > калач 12 сентября 2018, 16:23

      и да спасибо, отреагировал ты нормально, а то мне казалось будет иначе. Просто ты пытаешься какой-то бред придумать .Ну вот скинул ты мне видео 2016 года? зачем? раз ты говоришь что так в КАЖДОМ, так друг, скинь мне в каждом? барса тоже с челси мутила воду. Не могу сказать что ЗМ скатился. зм скатился еще после КАКА, последние 3 года.. ну в 2016 роналду выиграл и европу и ЛЧ, почему бы и нет? да, я знаю, ты сейчас прикопаешься. португалия еле вышла, роналду в финале даже не играл, но ты просто ищешь повод как всегда. В лч теплые мячи? роналду за последние лет 5 в лч забил , наверное, вдвое больше месси, где его мячи? их нет.
      Новость о ЗМ, и Энрике, я высказался что , месси не за что давать( и привел аргументы, ну какие есть0. А ты мне коменты пишешь про реал, пишешь про Роналду, да отвали ты, все , сказочка закончена для неадекватов барсы, иди в ветку юве и там пиши про роналду? так че?казалось бы с хера? ты меня цепляешь? реал ? так че мне аву сменить , поставить герб барсы и ты мне минет захочешь сделать?вот честно, че ты лезешь не по делу тогда друг? приплетаешь финалы лч,рамоса, да епт ты к навасу пристал даже) Ты в одном коменте пишешь " а за что давать роналду зм, за победу в лч дают кубок, и тд и тп, а ВЫШЕ , где уже про месси ты пишешь наоборт, что месси заслуживает мяча за ПОБЕДУ В испании, за ЗБ и так далее) ну ты дурак совсем ?ЗА победу в испании он кубок получил и ЗБ свою получит, так какой зм?)

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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 сентября 2018, 16:02

      только из-за того что выше? в этом году модрич блещет ярче чем месси. поэтому все по делу!!!

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