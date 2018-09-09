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  • Мостовой – о переходе Терри: «Сначала «Спартак» говорит, что надо растить молодежь, а потом берет игроков, которым 35-37 лет»

Мостовой – о переходе Терри: «Сначала «Спартак» говорит, что надо растить молодежь, а потом берет игроков, которым 35-37 лет»

9 сентября 2018, 15:12
20

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мысли по поводу перехода в московский клуб бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

Ранее СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил контракт с красно-белыми до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

– Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после «Челси» куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в «Спартак». Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и «Спартака», и всей РПЛ.

– Сможет ли он стать одним из лидеров красно-белых?

– Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.

– Терри уже невозможно заявить в Лигу Европы. Насколько это плохо?

– Это наводит на мысль: а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, когда люди отправлялись на Восток заканчивать карьеры. А так, конечно, здорово. Мы даже в своем кругу в шутку говорим, может сейчас Лэмпард вернется и к нам приедет, а потом и Джеррард, который с «Уфой» недавно в качестве тренера соперничал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Yev
1536495374
А разве для молодёжи опытный наставник не нужен, или они друг у друга должны учиться? В чём тогда смысл учителей?
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Полная Канистра
1536498597
вот и взяли Терри чтобы молодёжь учить хотя и в Спартаке не так уж плохая молодёжь играет вот так вот а ты Япония-китай сашок
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батог
1536498992
А молодежь будешь растить ты Саша, да? 15 лет, да? Зависть, что ли?
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derrik2000
1536506012
Если бы ты, Саша, в свои 35 лет решил из Сельты прийти дядькой-наставником в Спартак, то, думаю, что возражений бы со стороны руководства не было. Хотя... Тогда, в твои 35-37, ещё Червяк, по-моему, "рулил" Спартаком. А этот ростовский бандюк непредсказуем до сих пор.
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ajax707
1536506806
Свадебный генерал
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VVM1964
1536507317
«Сначала «Спартак» говорит, что надо растить молодежь, а потом берет игроков, которым 35-37 лет» - одно другому не мешает .
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zigbert
1536507366
Молодежь здесь ни при чем. Терри будет находится в Спартаке на короткий срок. Лишь бы он принес команде пользу. Место в Спартаке найдется и для молодых игроков ,тем более этот процесс уже идет.
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Майор Балдёжник
1536507590
перденелло
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mahan
1536508331
Молодежи надо у кого то учится, Игнашевич на ЧМ-2018 этому пример.
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momwig_
1536515697
Саша, ты все-таки дебил. Все-таки футбольный интеллект и интеллект вообще - страшно далекие друг от друга вещи. Любой молодой недозащитник за полгода даже не игры, тренировок рядом с Терри станет как минимум Джикией. Все в наших руках... А уж репутационный гешефт.. Конечно, его еще надо материалмзовать и это с нашим барином совсем не гарантировано. Но это лучшее что мы могли себе позволить сейчас. Это фантастика.. Ведь мы совсем не Китай по деньгам и значит у Джона пока есть другая мотивация. Дай Бог.
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