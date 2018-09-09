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    Мостовой – о переходе Терри: «Сначала «Спартак» говорит, что надо растить молодежь, а потом берет игроков, которым 35-37 лет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мысли по поводу перехода в московский клуб бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

    Ранее СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил контракт с красно-белыми до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

    – Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после «Челси» куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в «Спартак». Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и «Спартака», и всей РПЛ.

    – Сможет ли он стать одним из лидеров красно-белых?

    – Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.

    – Терри уже невозможно заявить в Лигу Европы. Насколько это плохо?

    – Это наводит на мысль: а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, когда люди отправлялись на Восток заканчивать карьеры. А так, конечно, здорово. Мы даже в своем кругу в шутку говорим, может сейчас Лэмпард вернется и к нам приедет, а потом и Джеррард, который с «Уфой» недавно в качестве тренера соперничал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 15:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2018, 20:54

      Саша, ты все-таки дебил. Все-таки футбольный интеллект и интеллект вообще - страшно далекие друг от друга вещи. Любой молодой недозащитник за полгода даже не игры, тренировок рядом с Терри станет как минимум Джикией. Все в наших руках... А уж репутационный гешефт.. Конечно, его еще надо материалмзовать и это с нашим барином совсем не гарантировано. Но это лучшее что мы могли себе позволить сейчас. Это фантастика.. Ведь мы совсем не Китай по деньгам и значит у Джона пока есть другая мотивация. Дай Бог.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 9 сентября 2018, 18:52

      Молодежи надо у кого то учится, Игнашевич на ЧМ-2018 этому пример.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 9 сентября 2018, 18:39

      перденелло

      -1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 18:36

      Молодежь здесь ни при чем. Терри будет находится в Спартаке на короткий срок. Лишь бы он принес команде пользу. Место в Спартаке найдется и для молодых игроков ,тем более этот процесс уже идет.

      7
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      Рейтинг: +222

      ajax707 9 сентября 2018, 18:26

      Свадебный генерал

      1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 9 сентября 2018, 18:13

      Если бы ты, Саша, в свои 35 лет решил из Сельты прийти дядькой-наставником в Спартак, то, думаю, что возражений бы со стороны руководства не было.
      Хотя... Тогда, в твои 35-37, ещё Червяк, по-моему, "рулил" Спартаком.
      А этот ростовский бандюк непредсказуем до сих пор.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 сентября 2018, 16:16

      А молодежь будешь растить ты Саша, да? 15 лет, да? Зависть, что ли?

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 сентября 2018, 16:09

      вот и взяли Терри чтобы молодёжь учить хотя и в Спартаке не так уж плохая молодёжь играет вот так вот а ты Япония-китай сашок

      7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 сентября 2018, 15:16

      А разве для молодёжи опытный наставник не нужен, или они друг у друга должны учиться? В чём тогда смысл учителей?

      7
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Yev 9 сентября 2018, 15:32

      Смысл в том, что этот пенс занял чье то место, а учителей там и без Терри хватает и какой тогда смысл держать Спартак-2 и молодежный состав, если спокойно можно взять списанное никому ненужное барахло

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Спартач80 9 сентября 2018, 16:15

      В проблема в том, что не дают играть, а манере как давать шансы надо учиться у ЦСКА, которые послали всех пенсов и подтянули молодняк к основе и игрой радуют, а теперь, если предложат например контракт ЦСКА или Спартак, то любой адекватный выберет ЦСКА, т.к. пробиться в основу будет гораздо легче

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Спартач80 9 сентября 2018, 17:46

      Хаххахахах, какой ты однако дебил, сколько там сыграли рассказов и Ломовицкий 5 матчей на двоих и назови мне хоть одного молодого центрдефа, который Спартак наигрывает и для справки тебе Лом играет пока Ташаев на травме, как и твой Максименко

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > VVM1964 9 сентября 2018, 18:42

      Я смотрю кто-то средненький ПАОК обыграл уже, да и ЦСКА с пацаньем лучше смотрится по игре, а тут ушел Антоша и атаки продумывать некому и от ЦСКА в ЛЧ ничего и не ждут, просто пусть играют, а если хотят в ЛЕ, то достаточно набрать 4 очка

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > VVM1964 9 сентября 2018, 19:10

      Хахаххахаха, ну нереальный олень

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