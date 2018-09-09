Мостовой – о переходе Терри: «Сначала «Спартак» говорит, что надо растить молодежь, а потом берет игроков, которым 35-37 лет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мысли по поводу перехода в московский клуб бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

Ранее СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил контракт с красно-белыми до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

– Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после «Челси» куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в «Спартак». Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и «Спартака», и всей РПЛ.

– Сможет ли он стать одним из лидеров красно-белых?

– Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.

– Терри уже невозможно заявить в Лигу Европы. Насколько это плохо?

– Это наводит на мысль: а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, когда люди отправлялись на Восток заканчивать карьеры. А так, конечно, здорово. Мы даже в своем кругу в шутку говорим, может сейчас Лэмпард вернется и к нам приедет, а потом и Джеррард, который с «Уфой» недавно в качестве тренера соперничал.