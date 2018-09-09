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Дюрица: «Терри может стать лидером «Спартака»

9 сентября 2018, 09:25
15

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал готовящийся трансфер Джона Терри в «Спартак». Словак считает, что у нас сложный чемпионат.

«Терри – опытный и отличный футболист, долгие годы его выступления за «Челси» говорят сами за себя. Время покажет, сможет он помочь «Спартаку» или нет. В России чемпионат сложный и тяжелый, в скорости, конечно, не сравнить с Англией, но будет непросто.

Несомненно, его опыт пригодится красно-белым, но свою состоятельность надо доказывать не за счет своего имени, а на поле. Имя это одно, но «Спартак» должен побеждать.

Терри может стать лидером «Спартака». Если молодежь рядом с ним будет учиться, расти, слушать, то это будет большим плюсом для команды, футболисты будут повышать уровень своего мастерства. Вполне возможно, что на решение Терри перейти в «Спартак» мог сказаться прошедший в России чемпионат мира.

У вас появились новые стадионы, болельщики стали ходить на матчи в большом количестве. Уверен, люди будут ходить на стадион не только посмотреть на «Спартак», но и на Терри», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что британец уже подписал контракт.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Дюрица Ян Терри Джон
Комментарии (15)
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Sanches 1204
1536475851
Терри величина,он ещё и капитаном стать может стать запросто)
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oleg32ru
1536477161
Он уже лидер
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andrej-lucevich
1536477569
Терри красава! неожиданное решение!
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Project Бабангида
1536478722
в этом сомнений быть не может! глушаков сам подвинется. тут чисто бытовой момент на первый план выходит... спартаковцам теперь жён своих где то прятать надо
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piligrim1986
1536485007
всем бы нашим игрокам быть в такой форме, как Терри.
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Кто-то другой
1536485065
Главное,что наша лига от этого только в выигрыше.Со временем посмотрим как всё выйдет,но это уже дело самого Спартака...
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oyabun
1536485706
Приятно слышать такое объективное неангажированное мнение от бывшего игрока Локомотива. Очень грамотно высказался. В любом случае приглашение такого игрока пойдет только на пользу команде.
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DOCTOR PENALTY
1536491178
Он лидер по крови, Спартак не будет исключением.
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Полная Канистра
1536500022
не прибавит не убавить всё по делу сказано
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zigbert
1536502985
Будем надеяться на лучшее.
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