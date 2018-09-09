Дюрица: «Терри может стать лидером «Спартака»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал готовящийся трансфер Джона Терри в «Спартак». Словак считает, что у нас сложный чемпионат.

«Терри – опытный и отличный футболист, долгие годы его выступления за «Челси» говорят сами за себя. Время покажет, сможет он помочь «Спартаку» или нет. В России чемпионат сложный и тяжелый, в скорости, конечно, не сравнить с Англией, но будет непросто.

Несомненно, его опыт пригодится красно-белым, но свою состоятельность надо доказывать не за счет своего имени, а на поле. Имя это одно, но «Спартак» должен побеждать.

Терри может стать лидером «Спартака». Если молодежь рядом с ним будет учиться, расти, слушать, то это будет большим плюсом для команды, футболисты будут повышать уровень своего мастерства. Вполне возможно, что на решение Терри перейти в «Спартак» мог сказаться прошедший в России чемпионат мира.

У вас появились новые стадионы, болельщики стали ходить на матчи в большом количестве. Уверен, люди будут ходить на стадион не только посмотреть на «Спартак», но и на Терри», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что британец уже подписал контракт.

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