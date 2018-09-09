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    Дюрица: «Терри может стать лидером «Спартака»

    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал готовящийся трансфер Джона Терри в «Спартак». Словак считает, что у нас сложный чемпионат.

    «Терри – опытный и отличный футболист, долгие годы его выступления за «Челси» говорят сами за себя. Время покажет, сможет он помочь «Спартаку» или нет. В России чемпионат сложный и тяжелый, в скорости, конечно, не сравнить с Англией, но будет непросто.

    Несомненно, его опыт пригодится красно-белым, но свою состоятельность надо доказывать не за счет своего имени, а на поле. Имя это одно, но «Спартак» должен побеждать.

    Терри может стать лидером «Спартака». Если молодежь рядом с ним будет учиться, расти, слушать, то это будет большим плюсом для команды, футболисты будут повышать уровень своего мастерства. Вполне возможно, что на решение Терри перейти в «Спартак» мог сказаться прошедший в России чемпионат мира.

    У вас появились новые стадионы, болельщики стали ходить на матчи в большом количестве. Уверен, люди будут ходить на стадион не только посмотреть на «Спартак», но и на Терри», – сказал игрок.

    Ранее «Бомбардир» писал, что британец уже подписал контракт.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2018 09:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:23

      Будем надеяться на лучшее.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 сентября 2018, 16:33

      не прибавит не убавить всё по делу сказано

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 14:06

      Он лидер по крови, Спартак не будет исключением.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 9 сентября 2018, 13:10

      Подпишите Роберто Карлоса и Серхио Баджио, да, про Рональдиньо забыл. Они все несомненно усилят спартак)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > fan-man 9 сентября 2018, 13:59

      Чапаева Василия Ивановича подписать надо - под него билеты влёт пошли бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 сентября 2018, 12:49

      А может и не стать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 9 сентября 2018, 12:35

      Приятно слышать такое объективное неангажированное мнение от бывшего игрока Локомотива. Очень грамотно высказался. В любом случае приглашение такого игрока пойдет только на пользу команде.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 9 сентября 2018, 12:24

      Главное,что наша лига от этого только в выигрыше.Со временем посмотрим как всё выйдет,но это уже дело самого Спартака...

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 сентября 2018, 12:23

      всем бы нашим игрокам быть в такой форме, как Терри.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 сентября 2018, 11:27

      Да в такой форме, что позавидуешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Топс7 9 сентября 2018, 10:44

      Сколько он интересно будет форму набирать. И в Лигу Европы заявлять до зимы нельзя все равно.

      0
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