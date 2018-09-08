Sport24: Терри заключил контракт со «Спартаком»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри перешел в «Спартак».

По информации Sport24.ru, 37-летний футболист уже заключил контракт с московским клубом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон при выполнении англичанином определенных условий. В понедельник «Спартак» начнет оформлять игроку визу.

В сезоне-2017/18 Терри выступал за «Астон Виллу», которую покинул прошедшим летом по истечении срока контракта.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось