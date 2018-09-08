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    Sport24: Терри заключил контракт со «Спартаком»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри перешел в «Спартак».

    По информации Sport24.ru, 37-летний футболист уже заключил контракт с московским клубом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон при выполнении англичанином определенных условий. В понедельник «Спартак» начнет оформлять игроку визу.

    В сезоне-2017/18 Терри выступал за «Астон Виллу», которую покинул прошедшим летом по истечении срока контракта.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Sport24

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    08.09.2018 16:26
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 8 сентября 2018, 19:44

      Мои поздравления болелам Спартака! Возраст покруче, чем у Маркизио, но Терри - это Терри. Все равно круто, как ни крути!

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Toomans 9 сентября 2018, 06:12

      Спасибо за поздравление от болельщиков Спартака!Отрадно что среди поклонников Зенита есть адекватные и нормальные люди!Что касаемо последних приобретений наших клубов,думаю что это идёт на усиление наших команд.И Маркизио и Терри очень опытные и полезные игроки.Будет любопытно посмотреть как их будут использовать тренеры наших команд.В любом случае удачно им вписаться в новые коллективы.А весной в Москве ждём ответку между нашими клубами.И пусть победит сильнейший!(надеюсь это будут красно-белые! ; ) )

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 сентября 2018, 19:23

      Удачи Джон!!! Скорость может и не как у Болта, зато опыта работы в защите хоть отбавляй!!! Ой как пригодится!!!

      9
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 18:41

      Вперёд Джон! Вперёд Спартак!

      8
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 сентября 2018, 18:30

      могли бы и найти кого-нибудь помоложе

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 сентября 2018, 18:28

      Терри в Спартаке это уже здорово)) пусть даже с маркетинговой точки зрения

      6
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 8 сентября 2018, 18:26

      я в шоке) Никогда не думал что такое произойдет!)

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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 18:21

      Удачного выступления Джону Терри в Спартаке.

      9
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 сентября 2018, 18:21

      Что же тут сказать...Спартак удивил так удивил.Посмотрим как бритт проявит себя.По крайней мере опыта у него ооочень много.Да и с игрой на втором этаже у него всё в порядке.Это явное усиление при стандартах.А что касается скандалов..Да кого ими в нашем чемпионате удивишь?У нас своих доморощенных завсегда хватало.А так...ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДЖОН!!!Теперь ты красно-белый!!!

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > Krossmen73 8 сентября 2018, 18:23

      Необычно будет его видеть в спартаковской форме.

      10
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > zigbert 8 сентября 2018, 18:27

      : )Это точно!Как говорится пути Господни неисповедимы...

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > Krossmen73 8 сентября 2018, 18:31

      Конечно это легенда Челси и Англии. Рано пока делать какие то выводы. Как говорится :"Игра покажет".

      7
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      Рейтинг: +209

      Горький565 8 сентября 2018, 18:13

      Старый конь борозды не испортит, хоть и глубоко не вспашет.;)

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 сентября 2018, 18:11

      Очень крутой ход от Спартака. Остаётся только аплодировать и маркетинговый ход и усиление состава, как минимум по опыту ему равных в команде не будет.

      5
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > AHTUNGBOL 8 сентября 2018, 19:47

      Зенит и Спартак удивили так удивили.

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