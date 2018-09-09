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  • Булыкин: «Терри мало чем поможет «Спартаку», но это отличное приобретение»

Булыкин: «Терри мало чем поможет «Спартаку», но это отличное приобретение»

9 сентября 2018, 08:33
22

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британцу 37 лет.

«Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «Спартаку».

Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам красно-белых», – сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин уже подписал контракт.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (22)
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ilichkadr
1536471859
Если Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «Спартаку», то на какой его вообще покупали? Видимо будут использовать его как памятник, да еще и не хило приплачивать.
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vladimir-7
1536471931
Булыкин: "Для Спартака это очень хорошее приобретение, но мало чем может помочь Спартаку". Так в чем же это хорошее приобретение, раз помочь не может?
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FaTeK1945ru
1536472666
...такое случается только у нас,в России,на наши с вами деньги.Отнесёмся к случившемуся с пониманием?!?
Ответить
vladimir-7
1536472845
Спартак может купить еще и Ж.Моуринью, который скоро может быть свободен и будет хорошая замена Каррере.
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Рубик Докоян
1536473011
Можно только догадываться, купи его "Локо" какой бы лился елей из их стана. Игра на поле всё покажет. Профессионалы такого уровня и с таким опытом на одной ноге и после стакана с булыкиных трусы будут снимать в штрафной...
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VIPded
1536478959
Для рекламы Лукойла куплен. Спартаку ничто и никто помочь не может. До следующего юбилейчика...)))
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Боцман59rus
1536479292
Булыкин такой же экспертный, как Матч -футбольный... - камни плачут от его невнятных завываний в эфирах.)))
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polt
1536479423
Маразм от Булыкина: хорошее приобретение, но мало чем поможет.
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Полная Канистра
1536480676
для Терри карьера только начинается ещё макс. 3 года может достойно играть так что Булыкин не в тебя он
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zigbert
1536501828
Этими словами Булыкин сам себе противоречит.
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