Булыкин: «Терри мало чем поможет «Спартаку», но это отличное приобретение»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британцу 37 лет.

«Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «Спартаку».

Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам красно-белых», – сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин уже подписал контракт.

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