Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «Терри мало чем поможет «Спартаку», но это отличное приобретение»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британцу 37 лет.

    «Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «Спартаку».

    Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам красно-белых», – сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ранее «Бомбардир» писал, что англичанин уже подписал контракт.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:03

      Этими словами Булыкин сам себе противоречит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 9 сентября 2018, 14:24

      кто тогда поможет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 9 сентября 2018, 13:32

      Свободный агент, футболки будут покупать +годик то точно ещё попылит, защита не нападение там можно и опытом брать, нормальный ход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 сентября 2018, 11:34

      Терри подписал контракт и теперь попадёт в спартаковский музей.
      А фото важного гостя будет?
      Будет вам и белка, будет и свисток.
      Всё будет, но не сразу, а по частям - от пиара до музея, а далее на всех играх за Спартак.
      Фотографий будет море, а желающих снимать хоть отбавляй и отбоя не будет.
      Его для этого пригласили и не только.
      Каррера уже намекнул Терри, что пора ему сходить в музей, в свободное от тренировок время.
      Болельщики будут ломится в музей поглазеть на английскую заморскую футбольную уникальность.
      Угораздило же его в 37 футбольных лет тряхнуть стариной в Спартаке.
      Только игра покажет, как Терри будет играть в Спартаке.
      Если кто и выиграет от перехода, так это болельщики и зрители.
      Будет им теперь о чём поговорить, прикинуть и даже посмотреть на виновника трансфера в Спартак.
      Музей, музеем, но играть надо на поле.
      Она и покажет, а стоит ли английская овчинка спартаковской музейной выделки.
      Голь Федуна на выдумку хитра.
      Для пополнения клубной кассы Терри вполне хорош и его пиар обещает принести доход.
      В любом случае, желаем Терри новых футбольных успехов, но уже в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 сентября 2018, 11:11

      для Терри карьера только начинается ещё макс. 3 года может достойно играть так что Булыкин не в тебя он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 сентября 2018, 10:50

      Маразм от Булыкина: хорошее приобретение, но мало чем поможет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > polt 9 сентября 2018, 11:10

      Такой вот парадокс!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > polt 9 сентября 2018, 13:38

      Маразм от Булыкина:
      А Булыкин хорошо играл?
      Да.
      А за кого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 сентября 2018, 10:48

      Булыкин такой же экспертный, как Матч -футбольный...
      - камни плачут от его невнятных завываний в эфирах.)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 сентября 2018, 10:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Для рекламы Лукойла куплен. Спартаку ничто и никто помочь не может. До следующего юбилейчика...)))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 9 сентября 2018, 09:31

      2+2=4 НО ЭТО 5

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 09:03

      Можно только догадываться, купи его "Локо" какой бы лился елей из их стана. Игра на поле всё покажет. Профессионалы такого уровня и с таким опытом на одной ноге и после стакана с булыкиных трусы будут снимать в штрафной...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11