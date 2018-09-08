Погребняк: «Сколько Терри? 37? Конечно же, на переход в «Спартак» его подвигло желание заработать»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который ранее выступал за «Спартак» и «Рединг», поделился соображениями по поводу перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист заключил контракт со «Спартаком» по схеме «1+1».

«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживeт у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.

Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он не молодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком»: будет очень интересно снова сыграть против Терри», – сказал Погребняк.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось