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    Погребняк: «Сколько Терри? 37? Конечно же, на переход в «Спартак» его подвигло желание заработать»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который ранее выступал за «Спартак» и «Рединг», поделился соображениями по поводу перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

    Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист заключил контракт со «Спартаком» по схеме «1+1».

    «Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживeт у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.

    Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он не молодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком»: будет очень интересно снова сыграть против Терри», – сказал Погребняк.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 17:12
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +187

      maxpav 9 сентября 2018, 11:12

      Сраптаг решил использовать вариант "игнашевич по-английски". Может лучше СВОЕ что-нить использовать???

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 сентября 2018, 08:03

      Не понимаю почему именно Погребняк что-то комментирует. Кто, кто только не он. Миллионы на лавке любой с удовольствием бы получал.

      2
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      Рейтинг: +901

      Krics 9 сентября 2018, 06:09

      Почему не под "халтурить"?, когда делаешь, то что нравиться и то что у тебя получаеться лучше многих. Добро пожаловать Д. Терри в РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 03:57

      О желании подзаработать Павлик по себе судит. У него жлобство в крови.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 сентября 2018, 00:29

      В 37 лет 2 лимона где ещё такой подарок получишь.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 9 сентября 2018, 00:16

      Не завидуй! Ты - "полено", не смог закрепиться в составе "Спартака" и теперь завидуешь всем кто там играет! И все твои интервью кишат ненавистью к команде, которая, между прочем, сделала из тебя футболиста (хоть и не звездного). А на счет Терри... во-первых контракт еще не подписан (официально), а во-вторых посмотри на себя - /прошу прощения/ готов дать всем, кто заплатит!!!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 сентября 2018, 23:55

      Терри будет отличным примером для всех! покажет . как нужно относиться к работе!

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 8 сентября 2018, 22:01

      Тебе ли , деревяшка , говорить про возраст и желание заработать ?!?!?!

      3
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      Рейтинг: +241

      Moveton 8 сентября 2018, 21:40

      Чья бы корова мычала. Но не ты, кто своими зарплатами клубы банкротит

      2
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      Рейтинг: +548

      avera 8 сентября 2018, 21:09

      Да ему обидно,что Терри в 37 берут в Спартак,а сам на задворках.

      1
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