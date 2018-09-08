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  • Погребняк: «Сколько Терри? 37? Конечно же, на переход в «Спартак» его подвигло желание заработать»

Погребняк: «Сколько Терри? 37? Конечно же, на переход в «Спартак» его подвигло желание заработать»

8 сентября 2018, 17:12
43

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который ранее выступал за «Спартак» и «Рединг», поделился соображениями по поводу перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист заключил контракт со «Спартаком» по схеме «1+1».

«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживeт у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.

Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он не молодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком»: будет очень интересно снова сыграть против Терри», – сказал Погребняк.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Погребняк Павел Терри Джон
Комментарии (43)
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Artemka69
1536416410
Вот только Погребняку про возраст и зарплату и рассуждать!!))))
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Боцман59rus
1536416454
А ты недофутболер, с вечно подгорающим пуканом, при упоминании Спартака, контракты подписывал с клубами за которые с детства болел, не обращая внимания на порядок цифр?
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кошмарик
1536416732
Паша! не завидуй!! тебе всего 34 и ты уже давным-давно завязал с футболом..
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Полная Канистра
1536417431
на счёт денег уж ты помолчал бы сам то очень бабки ох как любишь. Не суди да не судим будешь
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ufos73
1536417819
Что бы тебе поиграть против Терри надо еще в состав Урала попасть )))
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Супермачо
1536418786
Уже деревяшка молчала бы, которую ни одно желание уже несколько лет не сдвигает с лавки.
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спартач-тверь
1536420493
А все за еду играют?
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DOCTOR PENALTY
1536421054
Хохол думает только о деньгах, и как-только от этого с ума не сошёл до сих пор.
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zigbert
1536421393
Кто о чем больше думает ,тот о том и говорит. Другого от тебя трудно было услышать Павел.
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aaaaahhhh
1536424848
Паша от него в 37 больше толку чем от тебя в 20 было.
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