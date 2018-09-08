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    Павлюченко: «Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти?»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко не верит в переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

    «Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет? Я просто в это не верю.

    Если перейдeт, тогда и будем обсуждать. Сейчас просто шум подняли на ровном месте», – сказал Павлюченко.

    Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».

    В сезоне-2017/18 Терри защищал цвета «Астон Виллы». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 14:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 8 сентября 2018, 22:59

      Игнашевич на ЧМ показал, что 38 летний игрок на высшем уровне - это не обязательно глупости. Давайте надеяться, что Терри едет в РПЛ не для того, чтобы ударить в грязь лицом за большие бабки. Как и Маркизио.

      2
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      Рейтинг: +214

      Yurini 8 сентября 2018, 21:18

      Ты бы Ромка молчал, Сам сдулся очень и очень рано. Потерял свою востребованность и физику... а Терри не повелся на бабки не в МЛС не в Китае... Он им отказал всем... Он приедет показать мастер класс вот таким сдувшимся винни пухам! Хотел бы он тупо бабла, В РОССИЮ ОН БЫ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ПРИЕХАЛ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:48

      Кто-то в 37 лет ещё востребован и играет на высшем уровне, а кто-то в 35 лет играл в ПФЛ за "Арарат" московский , в 36 в ЛФЛ в Ногинске за "Знамя" мячик буцкает...

      4
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2018, 18:30

      Роман Павлюченко снова в «Спартаке» вот это глупости

      2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:59

      Новость конечно всех шокировала.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 сентября 2018, 16:21

      для КЛАССНОГО защитника-можно и до 40 лет спокойно бегать!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > САДЫЧОК 8 сентября 2018, 17:01

      Ходить скорее)

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > RotBerg 9 сентября 2018, 00:00

      правильно ходить по полю-тоже надо уметь !

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > САДЫЧОК 9 сентября 2018, 01:07

      тут ему будет чему поучиться)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 15:57

      Селекционеры спама тоже кушать хотят, так что не удивляйтесь.

      0
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 15:16

      Молчал бы уж! Джон и в 37 остаётся львом, а тебя в 27 лет уже называли спящим львом в АПЛ, деточка великовозрастный.

      5
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 8 сентября 2018, 15:13

      Согласился бы с романом, и правда глупость какая то в 37 что он даст Спартаку? Зато может взять 2 ляма!!! Но вот Аршавин ведь пылить в 37 в Кайрат да и лучшим признается

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 8 сентября 2018, 14:51

      Роль Горлуковича, такого дядьки Роме и не хватило

      1
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