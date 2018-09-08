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  • Павлюченко: «Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти?»

Павлюченко: «Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти?»

8 сентября 2018, 14:14
24

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко не верит в переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

«Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет? Я просто в это не верю.

Если перейдeт, тогда и будем обсуждать. Сейчас просто шум подняли на ровном месте», – сказал Павлюченко.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».

В сезоне-2017/18 Терри защищал цвета «Астон Виллы». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Терри Джон
Комментарии (24)
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Jhon1989
1536405598
Я то же не понимаю зачем он им. По ходу Спартак по стопам Зенита пошел,скупать пенсионеров и платить им мега пенсии. Не ужели своих воспитанников нет,так не когда наш футбол не будет развиваться!!!
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mihail200606
1536405667
Глупостями ты,Рома, в Тоттенхеме занимался.. Проср.. Шанс свой..
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RdAMR10
1536406151
чьё бы рыло сейчас ещё хрюкало...!!! в отличии от ромы, Джон ещё минимум 2-3 сезона на уровне РПЛ играть сможет, т.к. в отличии от него он профессионал... да и ромке он фору мог дать, когда ему 34 играя в АПЛ, даже забивал, а ведь он цз, ну а рома что... в том же сезоне ему 33 было, замечу НАПАДАЮЩИЙ, 10 матчей 2 гола, за Кубань... в том тогда ещё РФПЛ... Так что сиди в своём Ногинске и играй в ЛФЛ...
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DOCTOR PENALTY
1536408978
Молчал бы уж! Джон и в 37 остаётся львом, а тебя в 27 лет уже называли спящим львом в АПЛ, деточка великовозрастный.
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САДЫЧОК
1536412870
для КЛАССНОГО защитника-можно и до 40 лет спокойно бегать!
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zigbert
1536418754
Новость конечно всех шокировала.
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спартач-тверь
1536420641
Роман Павлюченко снова в «Спартаке» вот это глупости
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Рубик Докоян
1536421738
Кто-то в 37 лет ещё востребован и играет на высшем уровне, а кто-то в 35 лет играл в ПФЛ за "Арарат" московский , в 36 в ЛФЛ в Ногинске за "Знамя" мячик буцкает...
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Yurini
1536430693
Ты бы Ромка молчал, Сам сдулся очень и очень рано. Потерял свою востребованность и физику... а Терри не повелся на бабки не в МЛС не в Китае... Он им отказал всем... Он приедет показать мастер класс вот таким сдувшимся винни пухам! Хотел бы он тупо бабла, В РОССИЮ ОН БЫ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ПРИЕХАЛ!
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Вомбат
1536436783
Игнашевич на ЧМ показал, что 38 летний игрок на высшем уровне - это не обязательно глупости. Давайте надеяться, что Терри едет в РПЛ не для того, чтобы ударить в грязь лицом за большие бабки. Как и Маркизио.
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