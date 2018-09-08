Павлюченко: «Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти?»

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко не верит в переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.
«Терри в «Спартаке»? Что за глупости! В роли кого он хочет перейти, сколько ему лет? Я просто в это не верю.
Если перейдeт, тогда и будем обсуждать. Сейчас просто шум подняли на ровном месте», – сказал Павлюченко.
Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».
В сезоне-2017/18 Терри защищал цвета «Астон Виллы». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось
Источник: Чемпионат.ком