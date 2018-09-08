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    Рейнгольд: «Ради денег Терри в Россию не поедет. А вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

    Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний англичанин успешно прошел медосмотр для красно-белых, и подпишет контракт по схеме «1+1».

    «Хотелось бы посмотреть на Терри в деле, ведь классный защитник был когда-то. Он обладает громадным опытом. Конечно, для «Спартака» это прежде всего пиар, ведь в 37 лет под нагрузками играть нельзя. Но Терри – англичанин, знающий, как соблюдать режим и готовить себя к играм. Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да.

    Терри, как и Игнашевичу, в пару нужен очень быстрый защитник, как Джикия. Такие игроки, как Терри, не будут на побегушках. Физически не успевающие защитники ставят в тупик всю линию обороны. Но если Джон перейдeт в «Спартак», будет круто», – сказал Рейнгольд.

    В прошлом сезоне Терри выступал за «Астон Виллу».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 13:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 сентября 2018, 19:06

      Ну что не скажешь по старости.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:20

      Рейнгольд будет гидом у Терри по Москве. А там и представительницы министерства лёгкого поведения подтянутся...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:40

      Контракт наверняка будет краткосрочный. Но никто не знает- как он будет выглядеть на поле?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 8 сентября 2018, 17:02

      Ну да, конечно же не из-за денег...2млн в год все клубы мира готовы были ему платить)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2018, 16:28

      Он едет из за патриотизма и любви к Спартаку )))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 16:01

      Старикашка старика видит из далека.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 сентября 2018, 14:51

      Верю Рейнгольду: Терри с детства мечтал играть за ромбик.

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 сентября 2018, 14:49

      Терри своеобразная "экзотика"для России и Спартака,и думается он потянет своими годами уровень РФПЛ

      2
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 8 сентября 2018, 14:19

      Хахах шутник. Как раз таки если Спартак предложит зарплату больше чем Астон Вилла, то вполне вероятно Терри перейдет в Спартак

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2018, 14:09

      Ну да, Терри едет в московский клуб играть бесплатно, лишь бы
      посмотреть Москву, а так приехать туристом не в состоянии, денег нет.

      7
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