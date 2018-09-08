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  • Рейнгольд: «Ради денег Терри в Россию не поедет. А вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да»

Рейнгольд: «Ради денег Терри в Россию не поедет. А вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да»

8 сентября 2018, 13:21
15

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний англичанин успешно прошел медосмотр для красно-белых, и подпишет контракт по схеме «1+1».

«Хотелось бы посмотреть на Терри в деле, ведь классный защитник был когда-то. Он обладает громадным опытом. Конечно, для «Спартака» это прежде всего пиар, ведь в 37 лет под нагрузками играть нельзя. Но Терри – англичанин, знающий, как соблюдать режим и готовить себя к играм. Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да.

Терри, как и Игнашевичу, в пару нужен очень быстрый защитник, как Джикия. Такие игроки, как Терри, не будут на побегушках. Физически не успевающие защитники ставят в тупик всю линию обороны. Но если Джон перейдeт в «Спартак», будет круто», – сказал Рейнгольд.

В прошлом сезоне Терри выступал за «Астон Виллу».

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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VVM1964
1536404257
Есть еще одна возможная причина - но этим занимается ФСБ ( пусть выведут на чистую воду английского шпиона ) . ))) p.s. Не думаю , что моя версия хуже версии Рейнгольда . )))
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vladimir-7
1536404941
Ну да, Терри едет в московский клуб играть бесплатно, лишь бы посмотреть Москву, а так приехать туристом не в состоянии, денег нет.
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fanchik
1536407362
Терри своеобразная "экзотика"для России и Спартака,и думается он потянет своими годами уровень РФПЛ
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ДВС
1536407463
Верю Рейнгольду: Терри с детства мечтал играть за ромбик.
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prezent2017
1536411700
Старикашка старика видит из далека.
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acer2003
1536413329
Он едет из за патриотизма и любви к Спартаку )))))
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ВикторВВ
1536415337
Ну да, конечно же не из-за денег...2млн в год все клубы мира готовы были ему платить)))
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zigbert
1536417600
Контракт наверняка будет краткосрочный. Но никто не знает- как он будет выглядеть на поле?
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Рубик Докоян
1536420042
Рейнгольд будет гидом у Терри по Москве. А там и представительницы министерства лёгкого поведения подтянутся...
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порт
1536422766
Ну что не скажешь по старости.
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