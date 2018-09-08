Луческу: «У сборной России игру сделали четыре молодых футболиста «Зенита»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России (1:2). Румын отметил футболистов «Зенита».

«За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе.

Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодежь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время», – сказал тренер.

Луческу ранее работал в «Зените».

Главные выводы по матчу Турция – Россия