Луческу: «У сборной России игру сделали четыре молодых футболиста «Зенита»

Всё верно говорит цыган. Черышев - внештатный агент Зенита, а Дзюба - самый молодой игрок Зенита.)))
А т.к. цыган думал, что проиграл 4:1, то сказал про четырёх молодых Зенитовцев, которых именно ОН открыл Зениту.)))))))
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России (1:2). Румын отметил футболистов «Зенита».
«За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе.
Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодежь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время», – сказал тренер.
Луческу ранее работал в «Зените».
Главные выводы по матчу Турция – Россия