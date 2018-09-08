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  • Луческу: «У сборной России игру сделали четыре молодых футболиста «Зенита»

Луческу: «У сборной России игру сделали четыре молодых футболиста «Зенита»

8 сентября 2018, 11:04
22

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России (1:2). Румын отметил футболистов «Зенита».

«За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе.

Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодежь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время», – сказал тренер.

Луческу ранее работал в «Зените».

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Турция Зенит Россия Луческу Мирча
Комментарии (22)
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Kalida
1536396626
Ну да, на поле же так много молодых было... Самый минимальный возраст 24 года, вчера таких двое было и оба игроки Спартака. Или я что-то не так понимаю...
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Боцман59rus
1536397099
Это он местной прессе так фаллос в уши вворачивает???))) - или в силу своего постоянного нытья, работая в России, так и не успел выучить названия остальных клубов РПЛ.
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Челнинец
1536397452
Ну да пенсионый возраст сдвинулся, теперь 30 летние молодыми считаются!
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!ce man
1536398344
(Забыл добавить)И воспитал зенитовцев я
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Andrering87
1536400658
Он чего там объелся то?? Опять бред несёт упоротый цыган....
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Serjoga
1536401267
На поле ВСЕГО было 4 питерских игрока: Лунев, Кузяев, Ерохин и Дзюба! По антропометрическим данным они молоды, но по футбольным..... их никак молодыми назвать нельзя! А!!!!! Это Луческу сравнил со своим возрастом! Тогда верно!
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Garrincha58
1536403570
а кто там молодой? если только Луческу с самим собой сравнивает Луневу через месяц 28 Ерохину 29 Дзюбе 30 и только Кузяеву 25 по футбольным меркам они уже не мальчики
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Maksk22182
1536406394
Из более менее молодых молодых, там только спартаковские были
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directorpg
1536410816
А как же Фернандес и Черышев?
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zigbert
1536416131
Луческу опять подчеркнул свою причастность к Зениту.
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