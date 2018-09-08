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    Луческу: «У сборной России игру сделали четыре молодых футболиста «Зенита»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против сборной России (1:2). Румын отметил футболистов «Зенита».

    «За сборную России сыграли четыре молодых футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе.

    Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодежь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время», – сказал тренер.

    Луческу ранее работал в «Зените».

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: РФС

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    08.09.2018 11:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 сентября 2018, 23:56

      Всё верно говорит цыган. Черышев - внештатный агент Зенита, а Дзюба - самый молодой игрок Зенита.)))
      А т.к. цыган думал, что проиграл 4:1, то сказал про четырёх молодых Зенитовцев, которых именно ОН открыл Зениту.)))))))

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 сентября 2018, 23:07


      Да первый тайм наши возили соперников как пацанов, даже удивился такой качественной игрой. Но после забитого второго гола так присели, что славу богу валидол под язык еще не кладу. Но как говорит молодежь респект , за то,что смогли отстоять результат. Кстати раньше если такое начинали, то заканчивали плачевно!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 сентября 2018, 19:40

      Это ты Мирча привел их в Зенит и научил играть!

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:15

      Луческу опять подчеркнул свою причастность к Зениту.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 сентября 2018, 15:46

      А как же Фернандес и Черышев?

      2
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 8 сентября 2018, 14:35

      Чет опять не то у Луческу, если молоды то только душой)

      2
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 8 сентября 2018, 14:33

      Из более менее молодых молодых, там только спартаковские были

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 13:46

      а кто там молодой? если только Луческу с самим собой сравнивает Луневу через месяц 28 Ерохину 29 Дзюбе 30 и только Кузяеву 25 по футбольным меркам они уже не мальчики

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > Garrincha58 8 сентября 2018, 16:10

      Это луческу сам себя нахвалили,типа мои бывшие лучше всех

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 сентября 2018, 13:08

      Возраст с Терри сравнил наверно.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2018, 13:07

      На поле ВСЕГО было 4 питерских игрока: Лунев, Кузяев, Ерохин и Дзюба! По антропометрическим данным они молоды, но по футбольным..... их никак молодыми назвать нельзя! А!!!!! Это Луческу сравнил со своим возрастом! Тогда верно!

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