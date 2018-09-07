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    Главные выводы по матчу Турция – Россия


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    Голосов: 17
    07.09.2018 23:40
    Тактика, моменты, факты.

    Самое важное

    • Сборная России выиграла у Турции со счетом 2:1. Голы у наших забили Черышев и Дзюба.
    • В центре обороны вышел Роман Нойштедтер, у которого 5 сентября родился сын. На ЧМ Нойштедтер не ездил.
    • Дзюба снова исполнил тот самый жест, но уже перед трибунами. В этом матче он был капитаном сборной, а все голы теперь празднует с собственной фишкой.
    • У Кудряшова подозрение на травму. В середине второго тайма он неудачно потянул мышцу. Федор отыграл еще несколько минут и на своих ногах заменился на Рауша. Совпадение или нет, но с возможным повреждением Кудряшов проиграл всю борьбу Ундеру.
    • Матч проходил с конфетти на газоне. Убрать пытались, но не получилось.

    Эксперименты разрешаются

    Лига наций – удивительно неудачный турнир, который ничего не изменит в футболе сборных. Соревнование вроде бы официальное, но все настраиваются на него по-разному. Поэтому в сборную России по разным причинам не вызвали Акинфеева и Смолова. С тяжелыми травмами это никак не связано. Поэтому в воротах на игру с Турцией вышел второй вратарь Лунев, а Черчесов заодно поэкспериментировал и с ролями игроков.

    При быстрых атаках на правый фланг часто смещался Ерохин. Там же он боролся за мячи в роли лишнего большого игрока. Из-за его активности пришел главный опасный момент, который не завершился голом. Александр догнал мяч у самой линии и прострелил в центр штрафной. Кузяев в падении пробил мимо створа.

    Позиция Далера – еще одно актуальное и важное явление. Почти весь матч он действовал по всей половине поля соперника в роли свободного художника, но в ответственных случаях страховал Фернандеса при его подключениях. Номинально Кузяев вышел играть атакующего полузащитника, а на деле вышло, что отходил назад. Фернандес в такие моменты превращался в крайнего нападающего и вообще не возвращался. Так было ровно до неожиданной замены Кузяева на Могилевца.

    На стандартах есть проблемы

    Турки по-разному разыгрывали штрафные и угловые. С подачами от угловой отметки вопросов почти не возникало. Ундер пасовался с партнером, навешивал сам и отыгрывался в стенку, но результата это не приносило. Зато первый же опасный штрафной привел к голу. Недоработки Кудряшова по этому матчу – привычное явление. Он проигрывал борьбу один в один, поэтому в начале второго тайма сел на желтую. Турецкий гол тоже пришел с его фланга, когда турецкие футболисты разыграли мяч. До травмы в тот момент было еще далеко.

    Во время исполнения стандарта россияне недоработали позиционно и перед воротами. Зона подбора на линии штрафной оказалась полностью пустой. Азиз бил сильно и без сопротивления.

    Черышев вписался в сборную

    Денис Черышев – главная звезда этой сборной России. Черчесов может официально признать, что на левом фланге конкурентов у Черышева больше нет. В матче с Турцией тренер сборной отдал Черышеву всю левую бровку, а Кудряшов редко уходил далеко от средней линии и страховал Дениса. Сам игрок не стеснялся лезть на нескольких соперников и постоянно забегать во фланг. После удивительного ЧМ он больше не беспокоится о собственном месте в сборной.

    Гол Черышева – результат недоработки Эзбайраклы, которого Денис привязал к себе на все оставшееся время. В голевом моменте Эзбайраклы не оказалось рядом, а Черышев здорово попал с левой. На чемпионате мира с ним подобное уже происходило.

    Еще в первом тайме россияне снова могли забить из-за активности Черышева. Он на скорости пролетел по флангу и хлестко навесил в штрафную. Дзюба пробил прямо в руки вратарю Кырынтылы. Во второй половине Артем забил победный гол уже без участия Дениса, когда турки ошиблись с искусственным офсайдом. Финальный штурм Турции тоже проходил уже без Дениса. Его заменили из-за усталости, а россияне сильно просели в центре поля. Лунев вытащил несколько опасных ударов и счет все-таки удержали.

    Кстати, Турция у сборной России еще не выигрывала.

    Текстовый онлайн матча Турция – Россия

    Полоски конфетти мешали сборной России. Больше всех страдал Ерохин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Сборная России, РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 сентября 2018, 14:03

      Для экспериментального состава отличный результат! Убедились, что Лунёв надёжный вратарь. Поздравляю Сборную и Блельщиков!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 сентября 2018, 13:02

      Ребята молодцы,заставили в себя верить и хотя коэф на их победу был почти в 2 раза выше ставил на них не задумываясь и не подвели)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 сентября 2018, 12:27

      Главное выигрыш и хорошая игра минут 60

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 8 сентября 2018, 11:31

      Черчесов- Плохой тренер. Кому непонятно- звоните 900 904 4696

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > kurilov 8 сентября 2018, 12:22

      Это его номер?

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 8 сентября 2018, 10:21

      Самый главный вывод - оказывается Лунев тоже качественный вратарь.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 сентября 2018, 10:14

      одно радует что такую сборную хочется смотреть а не переключить телевизор на другой канал

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 сентября 2018, 10:14

      Неплохо, маринуйте,бетонируйте,пристегивайте к батарее наручниками такой настрой, ребята! Вперед!

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 сентября 2018, 08:35

      молодцы особенно лунев

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 сентября 2018, 07:53

      Лично я увидел команду которая спокойно может играть с любой сборной. Весь матч было чувство, что турки не более чем тренировка. Казалось, что в любой момент команда может прибавить и решить результат в свою пользу. Что собственно т получилось. Есть конечно проблемы в обороне, но думаю тренерский штаб их в скором времени решит.
      Лунев, реально четырехручный и двухголовый...
      Всех с уверенной победой.

      6
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 сентября 2018, 06:57

      Игра есть игра.

      0
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