Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Самое важное

  • Сборная России выиграла у Турции со счетом 2:1. Голы у наших забили Черышев и Дзюба.
  • В центре обороны вышел Роман Нойштедтер, у которого 5 сентября родился сын. На ЧМ Нойштедтер не ездил.
  • Дзюба снова исполнил тот самый жест, но уже перед трибунами. В этом матче он был капитаном сборной, а все голы теперь празднует с собственной фишкой.
  • У Кудряшова подозрение на травму. В середине второго тайма он неудачно потянул мышцу. Федор отыграл еще несколько минут и на своих ногах заменился на Рауша. Совпадение или нет, но с возможным повреждением Кудряшов проиграл всю борьбу Ундеру.
  • Матч проходил с конфетти на газоне. Убрать пытались, но не получилось.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эксперименты разрешаются

Лига наций – удивительно неудачный турнир, который ничего не изменит в футболе сборных. Соревнование вроде бы официальное, но все настраиваются на него по-разному. Поэтому в сборную России по разным причинам не вызвали Акинфеева и Смолова. С тяжелыми травмами это никак не связано. Поэтому в воротах на игру с Турцией вышел второй вратарь Лунев, а Черчесов заодно поэкспериментировал и с ролями игроков.

При быстрых атаках на правый фланг часто смещался Ерохин. Там же он боролся за мячи в роли лишнего большого игрока. Из-за его активности пришел главный опасный момент, который не завершился голом. Александр догнал мяч у самой линии и прострелил в центр штрафной. Кузяев в падении пробил мимо створа.

Позиция Далера – еще одно актуальное и важное явление. Почти весь матч он действовал по всей половине поля соперника в роли свободного художника, но в ответственных случаях страховал Фернандеса при его подключениях. Номинально Кузяев вышел играть атакующего полузащитника, а на деле вышло, что отходил назад. Фернандес в такие моменты превращался в крайнего нападающего и вообще не возвращался. Так было ровно до неожиданной замены Кузяева на Могилевца.

На стандартах есть проблемы

Турки по-разному разыгрывали штрафные и угловые. С подачами от угловой отметки вопросов почти не возникало. Ундер пасовался с партнером, навешивал сам и отыгрывался в стенку, но результата это не приносило. Зато первый же опасный штрафной привел к голу. Недоработки Кудряшова по этому матчу – привычное явление. Он проигрывал борьбу один в один, поэтому в начале второго тайма сел на желтую. Турецкий гол тоже пришел с его фланга, когда турецкие футболисты разыграли мяч. До травмы в тот момент было еще далеко.

Во время исполнения стандарта россияне недоработали позиционно и перед воротами. Зона подбора на линии штрафной оказалась полностью пустой. Азиз бил сильно и без сопротивления.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Черышев вписался в сборную

Денис Черышев – главная звезда этой сборной России. Черчесов может официально признать, что на левом фланге конкурентов у Черышева больше нет. В матче с Турцией тренер сборной отдал Черышеву всю левую бровку, а Кудряшов редко уходил далеко от средней линии и страховал Дениса. Сам игрок не стеснялся лезть на нескольких соперников и постоянно забегать во фланг. После удивительного ЧМ он больше не беспокоится о собственном месте в сборной.

Гол Черышева – результат недоработки Эзбайраклы, которого Денис привязал к себе на все оставшееся время. В голевом моменте Эзбайраклы не оказалось рядом, а Черышев здорово попал с левой. На чемпионате мира с ним подобное уже происходило.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще в первом тайме россияне снова могли забить из-за активности Черышева. Он на скорости пролетел по флангу и хлестко навесил в штрафную. Дзюба пробил прямо в руки вратарю Кырынтылы. Во второй половине Артем забил победный гол уже без участия Дениса, когда турки ошиблись с искусственным офсайдом. Финальный штурм Турции тоже проходил уже без Дениса. Его заменили из-за усталости, а россияне сильно просели в центре поля. Лунев вытащил несколько опасных ударов и счет все-таки удержали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, Турция у сборной России еще не выигрывала.

Текстовый онлайн матча Турция – Россия

Полоски конфетти мешали сборной России. Больше всех страдал Ерохин

[poll id=1740]

Европа Россия Турция Дзюба Артем Ерохин Александр Лунев Андрей Черышев Денис Черчесов Станислав
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Flydis
1536353119
Дзюба забивает опять и опять - его не остановить. При этом его стоимость 10 млн., а Алексис Санчес не забил еще ни одного гола за несколько месяцев, и стоит 70 млн. А теперь делайте выводы.
Ответить
Karpathian
1536354301
Рад за страну
Ответить
TUMS
1536356578
Была игра, но ошибок много.
Ответить
Spiridonovich
1536357438
Какие нервы должны иметь болельщики, глядя на игру сборной последние пол часа. Комментаторы молились, чтобы игра поскорее закончилась.
Ответить
Smekaev
1536361852
Что-то авторы портала недооценивают турнир, а как по мне, так отличная замена товарнякам. И плюшки какие-то есть, и поэкспериментировать, составы и тактики наиграть можно.
Ответить
Retiremen_VMF
1536382386
Лично я увидел команду которая спокойно может играть с любой сборной. Весь матч было чувство, что турки не более чем тренировка. Казалось, что в любой момент команда может прибавить и решить результат в свою пользу. Что собственно т получилось. Есть конечно проблемы в обороне, но думаю тренерский штаб их в скором времени решит. Лунев, реально четырехручный и двухголовый... Всех с уверенной победой.
Ответить
ItalianFootball
1536390857
Неплохо, маринуйте,бетонируйте,пристегивайте к батарее наручниками такой настрой, ребята! Вперед!
Ответить
giluxa1963
1536390875
одно радует что такую сборную хочется смотреть а не переключить телевизор на другой канал
Ответить
kurilov
1536395509
Черчесов- Плохой тренер. Кому непонятно- звоните 900 904 4696
Ответить
Sanches 1204
1536400972
Ребята молодцы,заставили в себя верить и хотя коэф на их победу был почти в 2 раза выше ставил на них не задумываясь и не подвели)
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 21:31
1
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
Вчера, 20:50
1
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
Вчера, 20:39
9
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+