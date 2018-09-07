Главные выводы по матчу Турция – Россия

Самое важное

Сборная России выиграла у Турции со счетом 2:1. Голы у наших забили Черышев и Дзюба.

В центре обороны вышел Роман Нойштедтер, у которого 5 сентября родился сын. На ЧМ Нойштедтер не ездил.

Дзюба снова исполнил тот самый жест, но уже перед трибунами. В этом матче он был капитаном сборной, а все голы теперь празднует с собственной фишкой.

У Кудряшова подозрение на травму. В середине второго тайма он неудачно потянул мышцу. Федор отыграл еще несколько минут и на своих ногах заменился на Рауша. Совпадение или нет, но с возможным повреждением Кудряшов проиграл всю борьбу Ундеру.

Матч проходил с конфетти на газоне. Убрать пытались, но не получилось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эксперименты разрешаются

Лига наций – удивительно неудачный турнир, который ничего не изменит в футболе сборных. Соревнование вроде бы официальное, но все настраиваются на него по-разному. Поэтому в сборную России по разным причинам не вызвали Акинфеева и Смолова. С тяжелыми травмами это никак не связано. Поэтому в воротах на игру с Турцией вышел второй вратарь Лунев, а Черчесов заодно поэкспериментировал и с ролями игроков.

При быстрых атаках на правый фланг часто смещался Ерохин. Там же он боролся за мячи в роли лишнего большого игрока. Из-за его активности пришел главный опасный момент, который не завершился голом. Александр догнал мяч у самой линии и прострелил в центр штрафной. Кузяев в падении пробил мимо створа.

Позиция Далера – еще одно актуальное и важное явление. Почти весь матч он действовал по всей половине поля соперника в роли свободного художника, но в ответственных случаях страховал Фернандеса при его подключениях. Номинально Кузяев вышел играть атакующего полузащитника, а на деле вышло, что отходил назад. Фернандес в такие моменты превращался в крайнего нападающего и вообще не возвращался. Так было ровно до неожиданной замены Кузяева на Могилевца.

На стандартах есть проблемы

Турки по-разному разыгрывали штрафные и угловые. С подачами от угловой отметки вопросов почти не возникало. Ундер пасовался с партнером, навешивал сам и отыгрывался в стенку, но результата это не приносило. Зато первый же опасный штрафной привел к голу. Недоработки Кудряшова по этому матчу – привычное явление. Он проигрывал борьбу один в один, поэтому в начале второго тайма сел на желтую. Турецкий гол тоже пришел с его фланга, когда турецкие футболисты разыграли мяч. До травмы в тот момент было еще далеко.

Во время исполнения стандарта россияне недоработали позиционно и перед воротами. Зона подбора на линии штрафной оказалась полностью пустой. Азиз бил сильно и без сопротивления.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Черышев вписался в сборную

Денис Черышев – главная звезда этой сборной России. Черчесов может официально признать, что на левом фланге конкурентов у Черышева больше нет. В матче с Турцией тренер сборной отдал Черышеву всю левую бровку, а Кудряшов редко уходил далеко от средней линии и страховал Дениса. Сам игрок не стеснялся лезть на нескольких соперников и постоянно забегать во фланг. После удивительного ЧМ он больше не беспокоится о собственном месте в сборной.

Гол Черышева – результат недоработки Эзбайраклы, которого Денис привязал к себе на все оставшееся время. В голевом моменте Эзбайраклы не оказалось рядом, а Черышев здорово попал с левой. На чемпионате мира с ним подобное уже происходило.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще в первом тайме россияне снова могли забить из-за активности Черышева. Он на скорости пролетел по флангу и хлестко навесил в штрафную. Дзюба пробил прямо в руки вратарю Кырынтылы. Во второй половине Артем забил победный гол уже без участия Дениса, когда турки ошиблись с искусственным офсайдом. Финальный штурм Турции тоже проходил уже без Дениса. Его заменили из-за усталости, а россияне сильно просели в центре поля. Лунев вытащил несколько опасных ударов и счет все-таки удержали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, Турция у сборной России еще не выигрывала.

Текстовый онлайн матча Турция – Россия

Полоски конфетти мешали сборной России. Больше всех страдал Ерохин

[poll id=1740]