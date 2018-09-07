Витсель: «Я готов стать лидером «Боруссии» Д»

Полузащитник «Боруссии» Д Аксель Витсель поделился мнением о команде.

«Я готов стать лидером «Боруссии». Мне 29 лет, я один из самых возрастных игроков в клубе. У нас талантливая команда, но молодая.

Пищеку 33, Ройсу, мне – по 29. Бюрки 28. Остальным от 18 до 26 лет. По правде говоря, я удивился, когда приехал в «Боруссию». Начал говорить с парнями, спросил их о возрасте. Играть здесь в 19, 20 лет – это потрясающе», – сказал Витсель.

В текущем сезоне Бундеслиги Витсель сыграл в двух матчах турнира и забил один гол.