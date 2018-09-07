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    Витсель: «Я готов стать лидером «Боруссии» Д»

    Полузащитник «Боруссии» Д Аксель Витсель поделился мнением о команде.

    «Я готов стать лидером «Боруссии». Мне 29 лет, я один из самых возрастных игроков в клубе. У нас талантливая команда, но молодая.

    Пищеку 33, Ройсу, мне – по 29. Бюрки 28. Остальным от 18 до 26 лет. По правде говоря, я удивился, когда приехал в «Боруссию». Начал говорить с парнями, спросил их о возрасте. Играть здесь в 19, 20 лет – это потрясающе», – сказал Витсель.

    В текущем сезоне Бундеслиги Витсель сыграл в двух матчах турнира и забил один гол.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    07.09.2018 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:57

      С его приходом Боруссия приобрела то недостающее звено.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 09:31

      По игре и по харизме Витсель не лидер, а рабочая лошадка. Опыта ему не занимать, но лидерских качеств у него нет.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 сентября 2018, 08:06

      Громко сказано. Только Боруссия и не таких Витселей видела.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 сентября 2018, 03:55

      В зените не получилось, а так удачи

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